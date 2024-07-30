Muğla’da sığınma talebinde bulunan PKK/KCK terör örgütü üyesi tutuklandı

Muğla'nın Menteşe ilçesinde şehirler arası yolcu otogarında öğrenci Pervin Erden (19), özel güvenlik görevlisi kadından kadın sığınma evi talebinde bulundu. Özel güvenlik görevlisi, zabıta ile irtibat kurması için kendisini zabıtaya yönlendirdi. Otogarda görevli zabıta, Erden'in telefonunu kullandığı esnada telefonunda terör örgütü PKK/KCK'ya ait örgütsel resimler gördü. 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden Muğla Emniyet Müdürlüğü ile irtibata geçilmesinin ardından Menteşe Otogarı'na Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Yapılan görüşmede örgüte katılmak amacıyla Van'a gideceğini belirten Erden, PKK/KCK silahlı terör örgütüne üye olmaktan savcılığın talimatı ile gözaltına alındı. P.E.'nin cep telefonuna da incelenmek üzere el konuldu. Adliyeye sevk edilen Pervin E. Çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.