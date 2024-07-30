Netanyahu’nun sonu da soykırımcı Naziler gibi olacak

Başkan Erdoğan önceki gün AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen İsrail'e de yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım" sözleri siyonist İsrail yöntemini küplere bindirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz skandal sosyal medya paylaşımında "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin" ifadeleriyle Türkiye'yi tehdit etti. ABD'nin şımarık çocuğu İsrail'e Türk Dışişleri'nden sert cevap geldi: Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen siyonist çevreler telaş içindeler" açıklaması yaptı.Erdoğan'ın "İsrail'e de gireriz" çıkışını manşetlerine çeken dünya basını haberlerinde Türkiye'nin yıllardır Filistin'in yanında olduğuna dikkat çekti. Haberlerde Türkiye'nin Gazze'ye en fazla insani yardım gönderen ülke olduğuna, Filistinli yaralıların tedavi için Türkiye'ye getirildiğine ve Ankara'nın Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı gibi kurumlarda da her daim Filistin halkının yanında durduğunu vurgu yapıldı. DIŞ HABERLERBaşkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la telefonda görüştü. Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğü ve birliğine verdiği önemi vurgulayan Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak süreceğini söyledi.İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımı,yaptıkları katliamların hem uluslararasımahkemelerde hem de insanlığın vicdanındamahkum olduğunu görerek kapıldıklarıkorkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarınıgöstermektedir. Bu ahlaksızlıkları,insanlık cephesiyle birlikte hareket edenTürkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız SayınRecep Tayyip Erdoğan'ı asla yolundan döndüremeyecektir.: Uluslararası Adalet Divanı önündesoykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan,Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış yerineçatışmaları bölgeye yaymaya çalışan,insani değerlerin içini boşaltan Netanyahuyönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımızayönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir.Demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlumFilistin halkını, hangi dinden olursaolsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarıve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz.İnsanlık er geç kazanacak. GünümüzünHitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu isetarihte yaşanandan farklı olmayacak.İsrail Dışişleri Bakanı Katz,insanlık değerlerini ve barışısavunan Cumhurbaşkanımızayönelik kullandığı ifadelerlehaddini aştığı gibitam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur.Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlıkdeğerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşmanolanların saldırılarıdır. İsrail Dışişleri BakanıKatz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'uörnek aldığı görülüyor. Hitler'in Dışişleri BakanıRibbentrop, "kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak,savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamakve barışa karşı suç işlemek"ten yargılanmıştı.Katz'a, Ribbentrop'un iyi bir örnek olmadığınıhatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediğişebeke er ya da geç yargılanacaktır.Mazlum ve mağdurlarınyanında, zalimlerin karşısındaduran, her zaman hakkıve adaleti savunan, tehditlereasla boyun eğmeyen lider Erdoğan'dır.Başkan ErdoğanFilistinli kardeşlerimizin kolukanadı, haykıran sesi olmuştur.Masum çocuklara bomba yağdıranlar,tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir.Erdoğan mazlumun gürsesi oldu. Yapılan hadsiz açıklamalarınhiçbiri bu haklı ve güçlüsesi bastıramayacak. Ellerinde bebek kanıolanların kendini bilmez sözleri ise yokhükmündedir.Cumhurbaşkanımıza dil uzatan,İsrail'in eli kanlı bakanınasöylenecek tek şey var, siz mazlumuezmek, sebepsiz yerecana kıymak için el ovuşturan alçaklarsınız.Tarih önünde de uluslararası hukukönünde de işgalci ve soykırımcısınız.Türkiye'yi, CumhurbaşkanımızErdoğan'ı başka devletler ve liderlerlekarıştırmayın. Haddinizi aşmayın.Boyunuzdan büyük laf etmeyin.Altında kalırsınız.CumhurbaşkanımızErdoğan dünya mazlumlarınınhür ve gür sesidir.Hakikati savunma mücadelemizinsarsılmaz iradesidir. Siz, bir avuçkatil ve soykırımcısınız.Türkiye'ye bulaşmaya kalkarsanızsonunuz tarihinçöplüğü olur. Siz ancakFilistin'de silahsız masumları, Gazze'deçocukları ve kadınları katledebilirsiniz.