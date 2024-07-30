Netanyahu’nun sonu da soykırımcı Naziler gibi olacak

Başkan Erdoğan önceki gün AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen İsrail'e de yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım" sözleri siyonist İsrail yöntemini küplere bindirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz skandal sosyal medya paylaşımında "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin" ifadeleriyle Türkiye'yi tehdit etti. ABD'nin şımarık çocuğu İsrail'e Türk Dışişleri'nden sert cevap geldi: Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen siyonist çevreler telaş içindeler" açıklaması yaptı.
DÜNYA BASINI: TÜRKİYE HEP FİLİSTİN HALKININ YANINDA
Erdoğan'ın "İsrail'e de gireriz" çıkışını manşetlerine çeken dünya basını haberlerinde Türkiye'nin yıllardır Filistin'in yanında olduğuna dikkat çekti. Haberlerde Türkiye'nin Gazze'ye en fazla insani yardım gönderen ülke olduğuna, Filistinli yaralıların tedavi için Türkiye'ye getirildiğine ve Ankara'nın Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı gibi kurumlarda da her daim Filistin halkının yanında durduğunu vurgu yapıldı. DIŞ HABERLER
SOMALİ'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK
Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la telefonda görüştü. Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğü ve birliğine verdiği önemi vurgulayan Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak süreceğini söyledi.
BU AHLAKSIZLIK BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş:
İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımı,
yaptıkları katliamların hem uluslararası
mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında
mahkum olduğunu görerek kapıldıkları
korkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarını
göstermektedir. Bu ahlaksızlıkları,
insanlık cephesiyle birlikte hareket eden
Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın
Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yolundan döndüremeyecektir.
KÜRESEL BARIŞI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
: Uluslararası Adalet Divanı önünde
soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan,
Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış yerine
çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan,
insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu
yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza
yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir.
Demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum
Filistin halkını, hangi dinden olursa
olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı
ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz.
İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün
Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise
tarihte yaşanandan farklı olmayacak.
AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN 'RIBBENTROP' GÖNDERMESİ: ER YA DA GEÇ YARGILANACAKSINIZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik:
İsrail Dışişleri Bakanı Katz,
insanlık değerlerini ve barışı
savunan Cumhurbaşkanımıza
yönelik kullandığı ifadelerle
haddini aştığı gibi
tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur.
Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık
değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman
olanların saldırılarıdır. İsrail Dışişleri Bakanı
Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u
örnek aldığı görülüyor. Hitler'in Dışişleri Bakanı
Ribbentrop, "kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak,
savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak
ve barışa karşı suç işlemek"ten yargılanmıştı.
Katz'a, Ribbentrop'un iyi bir örnek olmadığını
hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği
şebeke er ya da geç yargılanacaktır.
HADSİZ AÇIKLAMALAR HAKLI VE GÜÇLÜ SESİ BASTIRAMAYACAK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç:
Mazlum ve mağdurların
yanında, zalimlerin karşısında
duran, her zaman hakkı
ve adaleti savunan, tehditlere
asla boyun eğmeyen lider Erdoğan'dır.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya:
Başkan Erdoğan
Filistinli kardeşlerimizin kolu
kanadı, haykıran sesi olmuştur.
Masum çocuklara bomba yağdıranlar,
tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş:
Erdoğan mazlumun gür
sesi oldu. Yapılan hadsiz açıklamaların
hiçbiri bu haklı ve güçlü
sesi bastıramayacak. Ellerinde bebek kanı
olanların kendini bilmez sözleri ise yok
hükmündedir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum:
Cumhurbaşkanımıza dil uzatan,
İsrail'in eli kanlı bakanına
söylenecek tek şey var, siz mazlumu
ezmek, sebepsiz yere
cana kıymak için el ovuşturan alçaklarsınız.
Tarih önünde de uluslararası hukuk
önünde de işgalci ve soykırımcısınız.
Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımız
Erdoğan'ı başka devletler ve liderlerle
karıştırmayın. Haddinizi aşmayın.
Boyunuzdan büyük laf etmeyin.
Altında kalırsınız.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan:
Cumhurbaşkanımız
Erdoğan dünya mazlumlarının
hür ve gür sesidir.
Hakikati savunma mücadelemizin
sarsılmaz iradesidir. Siz, bir avuç
katil ve soykırımcısınız.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici:
Türkiye'ye bulaşmaya kalkarsanız
sonunuz tarihin
çöplüğü olur. Siz ancak
Filistin'de silahsız masumları, Gazze'de
çocukları ve kadınları katledebilirsiniz.