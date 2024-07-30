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Giriş Tarihi: 30.7.2024

Netanyahu’nun sonu da soykırımcı Naziler gibi olacak

Başkan Erdoğan, Gazze’de işgal ve katliamı sürdüren İsrail için ‘Karabağ’a, Libya’ya nasıl girdiysek oraya da gireriz’ dedi. Vicdanın sesi karşısında panikleyen siyonist İsrail rejiminin bakanı ‘Saddam’ fotoğrafıyla tehdit savurdu. Türk Dışişleri’nden alçak paylaşıma tarihi ayar gecikmedi: Naziler gibi hesap vereceksiniz

Fatma GÖKSU Fatma GÖKSU
Netanyahu’nun sonu da soykırımcı Naziler gibi olacak
Başkan Erdoğan önceki gün AK Parti Rize İl Teşkilatı toplantısında "Biz nasıl Karabağ'a girdiysek, nasıl Libya'ya girdiysek bunun benzerini aynen İsrail'e de yaparız. Yapmamak için hiçbir şey yok. Güçlü olmalıyız ki bu adımları atalım" sözleri siyonist İsrail yöntemini küplere bindirdi. İsrail Dışişleri Bakanı Israel Katz skandal sosyal medya paylaşımında "Erdoğan, Saddam Hüseyin'in izinden gidiyor ve İsrail'e saldırı tehdidinde bulunuyor. Orada ne olduğunu ve nasıl bittiğini hatırlamasına izin verin" ifadeleriyle Türkiye'yi tehdit etti. ABD'nin şımarık çocuğu İsrail'e Türk Dışişleri'nden sert cevap geldi: Soykırımcı Hitler'in sonu nasıl olduysa, soykırımcı Netanyahu'nun sonu da öyle olacak. Soykırımcı Naziler nasıl hesap verdiyse, Filistinlileri yok etmeye çalışanlar da öyle hesap verecek. İnsanlık, Filistinlilerin yanında duracak. Filistinlileri yok edemeyeceksiniz. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da "Cumhurbaşkanımız insanlık vicdanının sesi olmuştur. Bu haklı sesi bastırmak isteyen siyonist çevreler telaş içindeler" açıklaması yaptı.

DÜNYA BASINI: TÜRKİYE HEP FİLİSTİN HALKININ YANINDA
Erdoğan'ın "İsrail'e de gireriz" çıkışını manşetlerine çeken dünya basını haberlerinde Türkiye'nin yıllardır Filistin'in yanında olduğuna dikkat çekti. Haberlerde Türkiye'nin Gazze'ye en fazla insani yardım gönderen ülke olduğuna, Filistinli yaralıların tedavi için Türkiye'ye getirildiğine ve Ankara'nın Birleşmiş Milletler ve Uluslararası Adalet Divanı gibi kurumlarda da her daim Filistin halkının yanında durduğunu vurgu yapıldı. DIŞ HABERLER

SOMALİ'NİN TOPRAK BÜTÜNLÜĞÜNE DESTEK
Başkan Erdoğan, Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmud'la telefonda görüştü. Türkiye'nin Somali'nin toprak bütünlüğü ve birliğine verdiği önemi vurgulayan Erdoğan, iki ülke arasındaki işbirliğinin artarak süreceğini söyledi.

BU AHLAKSIZLIK BİZİ YOLUMUZDAN DÖNDÜREMEZ
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: İsrail Dışişleri Bakanı'nın çirkin paylaşımı, yaptıkları katliamların hem uluslararası mahkemelerde hem de insanlığın vicdanında mahkum olduğunu görerek kapıldıkları korkuyla akıl dışı davranışlara başvurduklarını göstermektedir. Bu ahlaksızlıkları, insanlık cephesiyle birlikte hareket eden Türkiye'yi ve Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ı asla yolundan döndüremeyecektir.



KÜRESEL BARIŞI SAVUNMAYA DEVAM EDECEĞİZ
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz: Uluslararası Adalet Divanı önünde soykırım ve savaş suçlarıyla yargılanan, Gazze'de kalıcı ateşkes ve barış yerine çatışmaları bölgeye yaymaya çalışan, insani değerlerin içini boşaltan Netanyahu yönetiminden Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik hadsiz ifadeler yok hükmündedir. Demokratik bir hukuk devleti olarak; mazlum Filistin halkını, hangi dinden olursa olsun herkes için adaleti, bölgesel istikrarı ve küresel barışı savunmaya devam edeceğiz. İnsanlık er geç kazanacak. Günümüzün Hitlerleri ve Nazi zihniyetlilerinin sonu ise tarihte yaşanandan farklı olmayacak.

AK PARTİ SÖZCÜSÜ ÖMER ÇELİK'TEN 'RIBBENTROP' GÖNDERMESİ: ER YA DA GEÇ YARGILANACAKSINIZ
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik: İsrail Dışişleri Bakanı Katz, insanlık değerlerini ve barışı savunan Cumhurbaşkanımıza yönelik kullandığı ifadelerle haddini aştığı gibi tam bir Nazi olduğunu ortaya koymuştur. Cumhurbaşkanımıza dönük bu saldırılar, insanlık değerlerine, vicdanına ve haysiyetine düşman olanların saldırılarıdır. İsrail Dışişleri Bakanı Katz'ın, Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop'u örnek aldığı görülüyor. Hitler'in Dışişleri Bakanı Ribbentrop, "kasıtlı bir şekilde savaş çıkarmak, savaş suçları ve insanlığa karşı suçları planlamak ve barışa karşı suç işlemek"ten yargılanmıştı. Katz'a, Ribbentrop'un iyi bir örnek olmadığını hatırlatıyoruz; insanlığa karşı beraberce suç işlediği şebeke er ya da geç yargılanacaktır.

HADSİZ AÇIKLAMALAR HAKLI VE GÜÇLÜ SESİ BASTIRAMAYACAK
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç: Mazlum ve mağdurların yanında, zalimlerin karşısında duran, her zaman hakkı ve adaleti savunan, tehditlere asla boyun eğmeyen lider Erdoğan'dır.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya: Başkan Erdoğan Filistinli kardeşlerimizin kolu kanadı, haykıran sesi olmuştur. Masum çocuklara bomba yağdıranlar, tarihe kara bir leke olarak geçeceklerdir.
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş: Erdoğan mazlumun gür sesi oldu. Yapılan hadsiz açıklamaların hiçbiri bu haklı ve güçlü sesi bastıramayacak. Ellerinde bebek kanı olanların kendini bilmez sözleri ise yok hükmündedir.
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum: Cumhurbaşkanımıza dil uzatan, İsrail'in eli kanlı bakanına söylenecek tek şey var, siz mazlumu ezmek, sebepsiz yere cana kıymak için el ovuşturan alçaklarsınız. Tarih önünde de uluslararası hukuk önünde de işgalci ve soykırımcısınız. Türkiye'yi, Cumhurbaşkanımız Erdoğan'ı başka devletler ve liderlerle karıştırmayın. Haddinizi aşmayın. Boyunuzdan büyük laf etmeyin. Altında kalırsınız.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan: Cumhurbaşkanımız Erdoğan dünya mazlumlarının hür ve gür sesidir. Hakikati savunma mücadelemizin sarsılmaz iradesidir. Siz, bir avuç katil ve soykırımcısınız.
BBP Genel Başkanı Mustafa Destici: Türkiye'ye bulaşmaya kalkarsanız sonunuz tarihin çöplüğü olur. Siz ancak Filistin'de silahsız masumları, Gazze'de çocukları ve kadınları katledebilirsiniz.

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Netanyahu’nun sonu da soykırımcı Naziler gibi olacak
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