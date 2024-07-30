Haberler Gündem Haberleri Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sahipsiz hayvanlara yönelik kanun hakkında açıklama
Giriş Tarihi: 30.7.2024 20:23 Son Güncelleme: 30.7.2024 20:33

Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sahipsiz hayvanlara yönelik kanun hakkında açıklama

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan, resmi sosyal medya hesabı üzerinden bir paylaşımda bulundu. Başkan Erdoğan "Dün gece yoğun ve yorucu bir mesainin ardından sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul eden tüm milletvekillerimizi tebrik ediyorum." ifadelerini paylaştı.

Son dakika: Başkan Erdoğan’dan sahipsiz hayvanlara yönelik kanun hakkında açıklama

Son dakika... Başkan Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya üzerinden Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul edilen sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifi hakkında bir paylaşımda bulundu.

Başkan Erdoğan şu ifadeleri paylaştı: Dün gece yoğun ve yorucu bir mesainin ardından sahipsiz hayvanlara yönelik kanun teklifini Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda kabul eden tüm milletvekillerimizi tebrik ediyorum.

Muhalefetin tüm kışkırtmalarına, tamamı yalan ve çarpıtma üzerine kurulu kampanyalarına rağmen milletin meclisi bir kez daha milletin sözünü dinlemiş, sessiz çoğunluğun çığlıklarına kulak tıkamamış, çocuklarımızın feryatlarına bigâne kalmamış, son derece kritik bir sınavı alnının akıyla vermiştir.

Gerek yasa teklifinin hazırlık aşamasında gerekse komisyon ve genel kurul safahatında emeği geçen tüm arkadaşlarımıza, AK Parti grubuyla birlikte Milliyetçi Hareket Partisi grubuna, sivil toplum kuruluşlarımıza, ailelerimize ve medya mensuplarımıza teşekkür ediyorum.

Milletimizin acil çözüm beklediği konuların başında gelen başıboş köpek meselesini hükûmet, yerel yönetimler ve hayvanseverler el ele vermek suretiyle inşallah kısa sürede hal yoluna koyacağız.

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Son dakika: Başkan Erdoğan'dan sahipsiz hayvanlara yönelik kanun hakkında açıklama
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