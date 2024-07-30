Spor adı altında insanlık hedefte! Dünya ÇAKOP Başkanı Zuhal Öztürk: İnsanlığa bir hakaret

Paris Olimpiyatları'nın sapkın açılış törenine tepkiler devam ediyor. İnsanlığın adeta ayaklar altına alındığı ve tüm değerlerin yok sayıldığı törende LGBT, pagan ve pedofili unsurları tüm dünyayı ayağa kaldırdı. Olimpiyatların açılış törenine bir diğer tepki de ÇAKOP'tan geldi. ÇAKOP Başkanı Zuhal Öztürk, ''Olimpiyat açılışı adı altında yaşadığımız gayri ahlaki durum, sadece ahlaki değerlere değil, insanın varlığına, üstünlüğüne, yaradılışına ve onda var olan tüm özel meziyetlere yapılmış bir hakarettir'' dedi.

TÜM İNSANLIĞA HAKARET

Cinsel Kimlik Karmaşası yaşayan bireylere yönelik çalışmaları ile tanınan Dünya ÇAKOP Başkanı Zuhal Öztürk yaşananların temelinde insanlığın yok edilmeye çalışılması ve yozlaştırılması olduğuna vurgu yaptı.

Öztürk, ''Olimpiyat açılışı adı altında yaşadığımız gayri ahlaki durum, sadece ahlaki değerlere değil, insanın varlığına, üstünlüğüne, yaratılışına ve onda var olan tüm özel meziyetlere yapılmış bir hakarettir. Neslimizi korumak anlamında verdiğimiz mücadele karşısında evlatlarımızın geleceğini tehditten de öte artık kontrol altına almak isteyen, sözde batılı, çağdaş zannedilen mercilerin elleriyle bugün yaşatılmak istenen noktanın ne kadar uygunsuz ve ne kadar zarar verici, nesli ortadan kaldırmaya ve insanlık dışı, adını dahi koyamayacağımız, her türlü duygudan yoksun bir mahlukata çevrilmeye çalışıldığını tedirginlikle görmekteyiz.'' ifadelerini kullandı.