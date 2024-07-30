Vatandaşlar, Namık Tan’ın pasaport rengini soruyor

TBMM Milli Savunma Komisyonu Başkanı Hulusi Akar, CHP Milletvekili Namık Tan'ın Mavi Vatan için kullandığı 'masal' ifadesine sert tepki gösterdi. TBMM Genel Kurulu'ndaki konuşmasında Mavi Vatan'ın açık bir gerçek olduğunu vurgulayan Akar, şunları kaydetti: "Parçalamak isteyenlerin akıbeti malum. Kimi denizlerde boğuldu, kimi dağlarda, çukurlarda gömüldü. Tan'ın, kime, neye, hangi amaca hizmet ettiğini anlamakta gerçekten güçlük çekiyoruz. Arkadaşlarımız, vatandaşlarımız giderek Tan'ın pasaportunun rengini soruyor." AK Pari Sözcüsü Ömer Çelik de Tan'ın saldırı niteliğindeki açıklamalarının Yunan ve Rum basınında coşkuyla karşılandığına dikkati çekti. Çelik, "Tan'ın ortaya koyduğu değerlendirmeler uygulama imkanı bulsaydı, Türkiye'nin elinde Mavi Vatan diye bir alan kalmayacaktı" dedi. Bu arada CHP'li Erem Erdem de sosyal medya paylaşımında "Mavi Vatan kırmızı çizgimizdir. Tartışma konusu yapılamaz. Bu mesele siyaset üstüdür. Partileri aşan bir devlet politikasıdır. Mavi Vatan'dan politikasından geri adım atılamaz" ifadelerini kullandı.