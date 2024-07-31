13 terörıst etkisiz hale getirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Irak'ın kuzeyinde tespit edilen 13 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Irak'ın kuzeyini teröristlere dar ediyoruz. Kahraman Türk Silahlı Kuvvetlerimiz, Gara ve Haftanin bölgelerinde tespit ettiği 13 PKK'lı teröristi düzenlediği hava harekâtıyla etkisiz hale getirdi. Asil milletimizi terör belasından kurtarmak için mücadelemizi büyük bir azim ve kararlılıkla sürdürüyoruz, sürdüreceğiz" denildi. Güvenli alanlar oluşturmak amacıyla terörden temizlenen bölgelere yeni askeri üs noktaları kurulduğu belirtildi. SABAH