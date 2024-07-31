Annelerin evlat nöbeti sıcak havaya rağmen sürüyor

Muş'ta çocuklarını terör örgütü PKK'nın pençesinden kurtarmak isteyen ailelerin DEM Parti il binası önündeki eylemi devam ediyor. Aileler, çocuklarının en kısa sürede güvenli bir şekilde evlerine dönmesini beklerken, toplumun da bu konuda destek olmasını istedi. Çocuklarına kavuşma ümidiyle her hafta çarşamba günü DEM Parti il binası önünde bir araya gelen aileler, "Anneler direniyor" ve "Yeter artık evlatlarımızı bırakın" pankartları açtı. Anne ve babalar, yıllardır hasretle bekledikleri çocuklarına teslim olmaları için çağrıda bulundu.

12 yıl önce oğlunun kandırılarak götürüldüğünü söyleyen Halit Altun isimli baba, "12 yıl içerisinde gitmediğim, gezmediğim yer kalmadı. Kandil'e kadar gittim ve 2 ay 9 gün orada kaldım. 12 yıldır oğlum aramaya devam ediyorum. Çocuğuma engel olmuşlar, benimle görüşmesine izin vermediler. Çocuklarımıza el koymuşlar, onları serbest bırakmıyorlar. Eğer onları serbest bıraksalar çocuklarımız gelip teslim olurlar" dedi. Çocuklarını kimseye kurban etmeyeceklerini dile getiren Altun şöyle konuştu: "Kendi çocuklarımızı onlara asker etmeyeceğiz. DEM Parti de, PKK da şunu iyi bilsinler ki çocuklarımızı onlara kurban etmeyeceğiz. DEM Parti çocuklarımızı dağa götürmüş ve biz onları sorumlu tutuyoruz. Onun için buradaki eylemimize devam edeceğiz. Oğlum Muhsin eğer sağsan ve beni buyuyorsan gel teslim ol. Orada sizi kandırıyorlar. Onlara askerlik yapmayın, gel bana askerlik yap."

Anne Gülbahar Teker ise, "DEM Parti'den, PKK'dan çocuklarımızı istiyoruz. Çocuklarımızı getirip bize versinler. Yeter, bu anneler-babalar artık ağlamasın. Biz çocuklarımızı istiyoruz, başka bir şey istemiyoruz. Çocuklarımızı getirip bize versinler" dedi. Oğlu Muhsin Teker'e de seslenen Gülbahar Teker, "Oğlum, beni duyuyorsan gel teslim ol. Kaç kişi gelip teslim oldu ve onlar şimdi ailelerinin yanında. Sen de gel ve herhangi bir ceza almazsın" diye konuştu.