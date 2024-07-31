Berat Albayrak gençlere seslendi: Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz

Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) Gökçetepe Doğa Kampı'nın kapanış programına konuk olan Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak, gençlere önemli mesajlar verdi. Yaklaşık 11 bin genci bir araya getiren TÜGVA Gökçetepe Doğa Kampı büyük bir etkinlikle sona erdi.TÜGVA Başkanı İbrahim Beşinci, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "El ele verdiğimiz, omuz omuza öğrendiğimiz, gönülden gönüle sevdiğimiz, gencimizle buluştuğumuz bir maceranın sonuna geldik" dedi.Gelecek yaz da benzer etkinlikler düzenleneceğini vurgulayan Beşinci, "Fakat unutmayın arkadaşlar, bizim için her veda yeni bir başlangıç: Dostluğa, kardeşliğe ve gençliğe!Gelecek yaz görüşmek üzere!" ifadelerini kullandı. Kapanış programında gençlere seslenen Hazine ve Maliye eski Bakanı Berat Albayrak da şunları kaydetti: "Son 500 yılın en önemli nesli sizsiniz gençler. En önemli nesli sizin nesliniz."