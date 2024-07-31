CHP’li belediye devletin malına çöktü

Erdek Belediye Başkanı CHP'li Burhan Karışık'ın, Milli Emlak'a ait olan bir alanı, belediyenin taşınmazıymış gibi vatandaşa kiraya verdiği anlaşıldı. Tatlısu Mahallesi'nde bir çay bahçesini Erdek Belediyesi ile sözleşme imzalayarak kiralayan Yılmaz Sarıgül, söz konusu alanın Milli Emlak'a ait olduğunu öğrenince büyük şok yaşadı. Yıllık bedel olarak belediyeye 498 bin lira ödediğini belirten Yılmaz Sarıgül, "Bu ödeme yaptığım alanla ilgili Milli Emlak'tan görevliler geldi ve alanın Milli Emlak'a ait olduğunu söylediler.Burhan KarışıkBunun üzerine, Erdek Belediye Başkanı Burhan Karışık ile görüştüm, 'Konuştuk, halledeceğiz' dedi. Hiçbir şey halledilmedi. Milli Emlak görevlisi hâlâ gelip burayı kaldır diyor. Burayla ilgili sözleşme yaparken bunun bana bildirilmesi gerekmiyor muydu?Yılmaz Sarıgülİki üç gün arayla jandarmayla buraya geldiler. Ben burada her gün zarar ediyorum" diye konuştu. Yılmaz Sarıgül, maddi ve manevi olarak büyük zarara uğradığını dile getirerek hukuki yollar ile sorununu çözmek zorunda kalacağını ve davacı olacağını belirtti. Daha önce de Bandırma Belediye Başkanı CHP'li Dursun Mirza'nın, Erdek ilçesine bağlı Tatlısu Mahallesi'nde bulunan hazineye ait bir plajı gasp ettiği ortaya çıkmıştı. Yaşanan skandalın duyulmasının ardından belediyenin gasp ettiği plaj halka açılmıştı.