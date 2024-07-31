Dışişleri Bakanı Fidan’dan Filistin mesajı: İşgal devam ettikçe direniş devam edecek

Dışişleri Bakanı Fidan, bir televizyon kanalında canlı yayına konuk oldu. Gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulunan Bakan Fidan, çarpıcı mesajlar verdi. İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun ABD Kongresinde yaptığı konuşmada ayakta alkışlanmasının ve ABD'den aldığı desteğin onu cesaretlendirip cesaretlendirmediğinin sorulması üzerine Fidan, bu durumun Netanyahu'yu "şüphesiz her zaman cesaretlendireceğini" vurguladı.

"BARIŞI DA KATLETTİLER"

Fidan, "Bence Netanyahu şunun çok iyi farkında. Amerika'yı rehin almış durumda. Lübnan'da savaşa girerse, ABD'nin Netanyahu'nun arkasında savaşa girmek dışında hiçbir çaresi yok." değerlendirmesini yaptı.

Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İran'da uğradığı suikasta ilişkin de Fidan, "Ben tekrar sizin vesilenizle şehit İsmail Haniye'ye Allah'tan rahmet diliyorum. Allah mekanını cennet eylesin. Ailesine başsağlığı diliyorum. Filistin ulusuna başsağlığı diliyorum. İslam alemine başsağlığı diliyorum. Onun katledilmesiyle barışı da katlettiklerini unutmasınlar. Bu mesajın da altını özellikle çiziyorum." ifadelerini kullandı.

"DİRENİŞİN SEBEBİ İSRAİL POLİTİKALARI"

Bakan Fidan şunları kaydetti:

"İsrail toprak çalmaktan vazgeçmeyecek. Buna karşı oluşacak direnişi ise güvenlik tehdidi olarak lanse edecekler. Anlamadıkları şu: Direnişin sebebi İsrail'in politikaları. Bugün Hamas gider, yarın başka bir oluşum gelir. İşgal devam ettikçe direniş devam edecek."

"HANİYE HİÇBİR ZAMAN DURUŞUNU KAYBETMEDİ"

Haniye ile İran'daki yemin töreninde karşılaştığını dile getiren Fidan şöyle konuştu:

Dün Tahran'a Cumhurbaşkanımızı temsilen İran Cumhurbaşkanının göreve başlama törenine gittim. Haniye ile öğleden sonra saat 16.00 gibi yemin töreninde karşılaştık. Yemin töreninden sonra benim görüşmelerim oldu, bazı İranlı yetkililerle. Son görüşmemden çıkarken o da oraya giriyordu. O esnada tekrar karşılaştık. Türkiye'ye geldim. Saat 5.15'te bir haber aldım arkadaşlarımdan, vefat haberini ilettiler. İnsan olarak çok beğendiğim ve takdir ettiğim bir kardeşimizdi. Dün de aslında Allah'ın hikmeti, içimde bir düşünce oluşmuştu, "Şehitlik nasıl yakışırdı" dediğim bir insandı. Kendisini bir davaya adamış ve şehadetin en büyük mertebe olduğunu bilen bir insanın hedefine ulaşmış olduğunu görmek mutluluk veriyor açıkçası. Geriye kalan bizler için üzücü bir durum tabi, karışık duygular. Haniye, 60'a yakın yakınını kaybetmesine rağmen hiçbir zaman duruşunu kaybetmedi. Metaneti çok sağlamdı.