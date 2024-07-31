FETÖ yalanıyla 2 milyonluk vurgun

Akören İlçesinde yaşayan R.A'yı arayan dolandırıcı, kendisini komiser olarak tanıtıp, isminin FETÖ soruşturmasına karıştığını, elinde bulunan ziynet eşyaları ve paralarının laboratuvarda incelenmesi gerektiğini, incelendikten sonra altın ve paralarını karakoldan alabileceğini söyledi. R.A.'da aynı gün evine gelen yüzleri maskeli 3 kişiye toplam değeri 2 milyon TL olan, 8 adet burma bilezik, 13 adet reşat altın, 100 gram altın set takımı, 9 adet çeyrek altın, 2 adet altın kolye, 1 adet 12 gram altın bilezik, 70 bin TL değerinde kol saati, 3 adet altın, 1 adet pırlanta yüzük, 20 bin TL nakit para ve 3 bin 300 Euro dövizi teslim etti.

Dolandırıldığını anlayan R.A. İlçe Jandarma Komutanlığına gidip müracaatta bulundu. Bunun üzerine İl Jandarma Komutanlığı ekipleri hemen harekete geçti. Bölgede yapılan geniş çaplı araştırmada, şüphelilerin kullandığı aracın plakası tespit edildi. Aracın sürücüsü olan G.Ç'nin İstanbul'da olduğu belirlendi.

İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, G.Ç'yi yakalayarak gözaltına aldı. Şüphelinin ifadesi doğrultusunda olayın diğer faili olan M.D'nin yakalanması için ise çalışmaların sürdüğü belirtildi.