Haniye suikastı gözleri MOSSAD’a çevirdi: MİT’in başarılı operasyonları hala hafızalarda

İsrail'in Gazze soykırımında direnişin sembolü olan Hamas lideri, İran Cumhurbaşkanı Mesut Pezeşkiyan'ın yemin töreni için bulunduğu Tahran'da suikasta uğradı. Hamas liderinin nasıl takip edildiği ve konumunun nasıl belirlendiğiyle ilgili henüz resmi açıklama yapılmadı. Alçak suikast sonrası gözler İsrail İstihbaratı MOSSAD'a çevrildi.

MOSSAD'I DARMADAĞIN ETTİLER

İsrail'in "Hamasçılar Gazze'den Türkiye'ye kaçarsa orada da bulup ortadan kaldırız" tehdidine Ankara sert yanıt vermişti. Türkiye topraklarında yürütülecek yasadışı operasyonların "ciddi sonuçları olacağı" İsrail'e bildirilmişti. MİT, MOSSAD'ın faaliyetlerini sıkı takibe almış, Filistinlilerin takibi başta olmak üzere istihbarat servisinin faaliyetleri bitirilmişti. Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), İsrail Ulusal Haber Alma Servisi MOSSAD'a hiçbir zaman göz açtırmadı. Türkiye'de casusluk faaliyeti yürütmek isteyen MOSSAD, MİT tarafından sürekli suçüstü yapıldı. MOSSAD'ın bütün hücreleri tek tek çökertildi.

YURTDIŞI TAKİPLERİ MİT OPERASYONUNDA DEŞİFRE OLMUŞTU

MOSSAD'ın izleme, fotoğraflama ve takip faaliyetlerini nasıl yaptığı Türkiye'deki MİT operasyonlarında deşifre olmuştu. 3 Ocak 2024'te MOSSAD'a yönelik MİT'in "Köstebek" operasyonunda 34 casus gözaltına alınmıştı. MOSSAD ajanlarının Türkiye'deki Filistinliler ve ailelerine yönelik eylemlerde kullanmak üzere eleman temin ettiğini, bu elemanları da özellikle yabancılardan tercih ettiği ortaya çıkmıştı. MOSSAD'ın sosyal medyada detay verilmeden paylaştığı iş ilanları veya linklerle kullanılmaya uygun kişileri eleman olarak aldığı, seçilen kişilerin ihanet duygusuna kapılmaması ve psikolojik olarak rahatlaması amacıyla yüklü miktarda ödemelerle desteklediği belirlenmişti. Türkiye'ye giremeyen MOSSAD ajanlarının eleman olarak aldıkları kişileri yurtdışında lüks otellerde ağırlayıp görüştüğü, bu kişilere takip, gözetleme, foto dokümanter, keysing, raporlama gibi eğitimler verdikleri anlaşılmıştı.

FOTOĞRAF BAŞI 100 DOLAR

İsrail servisinin, kaynaklarıyla sadece yazılı iletişim kurduğu ödemelerde ise yine sosyal medya ilanlarıyla temin ettikleri canlı kuryeleri kullandığı saptanırken, para transferlerinin illegal bahis veya kumar parası olduğunu söyleyerek canlı kuryelerin ikna edildiği ortaya çıkmıştı. İsrail istihbaratının kripto para ve havale sistemini kullanarak paranın izini kaybettirmeye çalışırken, elemanlarına Türkiye'deki İsrail'e muhalif ve Filistinli ailelerin ev adresi tespiti ve fotoğraflamalarının yaptırıldığı, fotoğraf başına 100 dolar ödeme yapıldığı, İP adresi ve Wİ-Fİ şifrelerinin ele geçirilmesi, hedef bölgelerdeki kameraların hacklenmesi için yüklü miktarda para ödendiği ortaya çıkmıştı. Operasyon kapsamında gözaltına alınan sağlık destek personeli olarak Fatih Sağlık Müdürlüğü'nde çalışan Hazem M'nin de MOSSAD adına çalıştığı ortaya çıkmış, zanlının özellikle son dönemde Filistin'den getirilen yaralı ve yardıma muhtaç kişilerle ilgilenip topladığı bilgileri İsrail istihbaratı ile paylaştığı belirlenmişti. İstanbul'da gayrimenkul uzmanı olan Ahmet A'nın da İstanbul'daki iki ayrı sitenin fotoğraflarını ve site yönetimlerinden sitedeki yabancı oranını öğrenerek hazırladığı raporu İsrail istihbaratıyla paylaştığı, karşılığında 884 dolar ve 115 Euro para aldığını itiraf etmişti.

HAMAS YÖNETİCİLERİNİN YAKIN EKİBİNİ DE DEVŞİRMİŞLER

MOSSAD'ın Filistinli olan ve Hamas yönetimine yakın isimleri de devşirdiği Türkiye'deki operasyonda gözler önüne serilmişti. Hamas yöneticilerinden Khalidi Almasal'ın yakın korumalığını yapan M.Z'nin de MOSSAD'a çalıştığı tespit edilen şüphelilerden olduğu belirlenmişti. M.Z'nin gözaltına alınan Mohamad A. ile birlikte İsrail istihbaratıyla bağlantılı bir şirketten para aldığı ortaya çıkmıştı.

MOSSAD'A 3 YILDA 6 OPERASYON

MİT'in MOSSAD'a yönelik yaptığı Köstebek operasyonu son 3 yılda yapılan 6. operasyon olmuştu. Ekim 2021'de yapılan Muteni operasyonunda MOSSAD'ın Malezya'da kaçırmaya çalıştığı Filistinli mühendis Omer Al Belbaisy'e yönelik Türkiye'deki girişimleri engellendi. Operasyonda 29 kişiye adli işlem yapıldı. Aralık 2022'deki Neoplaz operasyonunda ise 68 kişi yakalandı. Nisan 2023'teki Nekpet Operasyonunda ise İsrailli ajanlar ile yurtdışında düzenli şekilde buluşan ve İsrail İstihbaratının verdiği görevleri yerine getiren Selçuk Küçükkaya ve 16 kişiden oluşan şebeke çökertildi. Mayıs 2023'te MİT, MOSSAD'a karşı büyük bir operasyona daha imza attı. MİT İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'yla koordineli bir şekilde yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul'da Mossad'ın hedefinde olan İran'la ticari ilişkilere sahip 1 şirket ve 23 şahsı adım adım takip eden 15 kişilik casusluk hücresi deşifre etti. Mossad casuslarından 11'i yakalandı. Temmuz 2023'te Milli İstihbarat Teşkilatı, İsrail Ulusal İstihbarat Servisi MOSSAD'a çalışan, 2'si Türk 5'i Arap 7 kişiyi İstanbul'da yakaladı. MOSSAD'ın uzaktan çevrimiçi yönlendirme tekniği kullanarak Türkiye'de yaşayan yabancıları takip ettirdiği tespit edildi. Ardından da operasyon için düğmeye basıldı. MİT'in elde ettiği bilgilere göre MOSSAD, istihbarat ve takip yeteneği olan kişileri özel olarak seçip yurtdışında eğitti. MİT ayrıca, MOSSAD'ın İstanbul'da elemanı yaptığı Arap kökenli casusları, başta Lübnan ve Suriye'ye istihbarat toplama ve SİHA'larla operasyon yapılacak nokta konumların belirlenmesi için gönderdiğini de tespit etti.