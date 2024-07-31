Hem inanca hem insanlığa hakaret

Fransa'nın ev sahipliğindeki 2024 Paris Olimpiyatları'nın 26 Temmuz'da yapılan açılış töreninde Hıristiyanlığa hakaret içerdiği gerekçesiyle uluslararası kamuoyunda tepki çeken etkinliğe dair yansımalar sürüyor.Törende sergilenen performanslar LGBT propagandası yapıldığı ve Leonardo da Vinci'nin Hz. İsa'nın havarileri ile yediği yemeği konu alan "Son Akşam Yemeği" isimli tablosunun "drag queen" (kadın kıyafeti giyip makyaj yapan erkek) gösterisiyle canlandırılmasıyla dine hakaret edildiği gerekçesiyle eleştirilerin hedefi oldu.Açılış töreninde çocukların pedofili unsuru olarak kullanılmasına ise dünya sessiz kaldı. Açılış töreninde sözde gösteri adı altında iki çocuk da yetişkin görüntüsü altında sahneye çıkarıldı.Sapkın LGBT destekçilerinin sık sık eylemlerinde pedofiliyi kullandıkları biliniyor. Ancak Olimpiyat Açılış Töreni'nde böyle bir rezaletin sahnelenmesine aradan geçen zamana rağmen henüz yüksek sesle tepki veren kurumlar çıkmadı ve Batı medyası da üç maymunu oynamaya devam ediyor.Diyanet İşleri Başkanlığı, "Fransa'da gerçekleştirilen 2024 Olimpiyatları açılış töreninde kasıtlı olarak öne çıkarılan pedofili ve LGBT unsurları, küresel fesat merkezlerinin çirkin yüzünü açıkça ortaya koymuştur" değerlendirmesinde bulundu. İnsanlık ailesi olarak bu sapkın anlayışlara karşı insanlığın geleceğini korumak adına kolektif bir duruş sergilemenin zorunluluk haline geldiği kaydedilen açıklamada, aklıselim sahibi her ferde bu konuda büyük bir sorumluluk düştüğü ifade edildi.Sahne performansının başrolündeki Fransız şarkıcı Philippe Katerine, "yanlış anlaşılan" sahne nedeniyle Hıristiyan dünyasının kendisini affedeceğini umduğunu söyledi. Olimpiyat açılış töreninde tartışmaya neden olan sahnenin başrolündeki kişi Katerine "(Performans) Bazı insanları şoke ettiyse çok üzgünüm, çünkü niyet kesinlikle bu değildi. Dolayısıyla eğer birini kırdıysam affedilmeyi diliyorum" dedi.