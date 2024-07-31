‘İnsan hayvandır’ diyecek kadar zıvanadan çıktılar

Başıboş sokak köpeklerine yönelik görüşmeler sırasında gergin anlar yaşandı. CHP ve DEM maddelerin oylanmasını yavaşlatmak için 10 saniye arayla yoklama talep etti. CHP Grup Başkanvekili Gökhan Günaydın yasaya karşı gelip kanunsuz eylemde bulunacaklarını açık açık ilan etti. DEM Partili Perihan Koca "Bugün köpekleri yarın engellileri sonra da kadınları uyutalım dersiniz" diyerek saçmalarken DEM Partili Burcugül Çubuk ise "Canlılar âleminde hayvanlar başlığı altındayız. Hepimiz hayvanlar âlemindeyiz. İnsan hayvandır" şeklinde akla ziyan sözler sarf etti.