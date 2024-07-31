Minik Bedirhan’ın emziği terörün en kanlı sembolü

Hakkari Yüksekova ilçesinde 31 Temmuz 2018'de PKK'lı teröristlerin yola döşediği bombayla şehit olan Nurcan Karakaya (25) ve 10 aylık Bedirhan Mustafa bebek şehadetlerinin 6'ncı yılında anılıyor. Babasını birlikte ziyaret dönüşü şehit olan Bedirhan bebeğin olay öncesi giydiği yeleği ve emziği ise Sivas Şehit Aileleri ve Gazileri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği'ndeki müzede sergileniyor. Dernek Başkanı Fatih Deveci, "Kim gelirse 'Bebekten şehit olur mu' diye soruyor. Biz de onlara 'Karşımızdaki alçak bir terör örgütü. Onlar için fark etmiyor' diyoruz" dedi. Uğur YIĞIT /SABAH