Örgüt liderinden farksız

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, gündemdeki konularla ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Katıldığı bir televizyon programında gündeme dair konularda önemli açıklamalarda bulunan Tunç, İsrail'in Filistin'e saldırılarına yönelik "Bir devlet gibi hareket etmeyen bir örgüt var ortada. Bu örgütün elebaşısı diyelim artık, soykırım suçlusu gidip ABD Kongresi'nde konuşma yapabiliyor. Bu dünya tarihine kara bir leke olarak geçti. İsrail Dışişleri Bakanı'nın hadsiz bir ifadesi oldu. Onlar hem savaş suçlusu, hem soykırım suçlusu ve bebek katili. Mazlumların hakkını savunan lidere atılan çamur tutmaz. Sayın Cumhurbaşkanımız insan haklarını savunmaya devam etmiştir" ifadelerini kullandı. Bakan Tunç son dönemlerde halay çekerken slogan atan vatandaşların gözaltına alınması hakkında "Halay bizim kültürümüz. Burada bir çarpıtma var. Halay çektiği için gözaltı yok, terör propagandası var. 40 bin kişinin katiliyle ilgili slogan atarsanız, bu hukuk devletinde mümkün mü? Terör örgütü sloganı atarsanız, hukuk devleti gereğini yapar" dedi.Bakan Tunç 9. yargı paketinin ekim ayına kaldığını söyleyerek "Meclis takvimine yetiştiremedik. Taslak çalışmasına bakanlığımız katkı sağladı. Adalet komisyonunda görüşmeler tamamlandı. Meclis ara dönemi başladı. Daha önce 8 yargı paketinde yargının etkinliğini artırmaya yönelik, adalete güvene yönelik önemli düzenlemeler yapılmıştı. 9. pakette de devamı olarak önemli düzenlemeler vardı" dedi. Tecrübeli hukukçuların arabuluculuk yapmasına yönelik çalışmalarda bulunduklarını belirten Tunç, "Arabuluculuk müzakerelerine teşviki açan çalışmalar vardı. Bu toplumsal barışa hizmet eden bir düzenleme. 2013'ten bu yana 5 milyon dosya arabuluculuğa geldi. Kira uyuşmazlıklarında fahiş artışı önledi ve istemediğimiz görüntüleri ortadan kaldırdı. 102 bin başvuru anlaşma ile sonuçlandı" ifadelerini kullandı.