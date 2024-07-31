SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye’ye geleceği tarih belli oldu

"FİLİSTİN DAVASINI ANLATACAK!"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, "Önümüzdeki günlerde inşallah bir aksilik olmazsa Sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na davet edeceğiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milletvekillerinin huzurunda Filistin davasını anlatacak. Ayrıca bu toplantıya Türkiye'deki uluslararası camianın mensuplarını da davet edeceğiz. Türkiye'de misafir olan Gazzeli, Filistinli misafirlerimizi davet edeceğiz. Böyle bir programın hazırlığı içerisindeydik. Tabii dün akşam karşılaşmış olduğumuz bu ağır tablo karşısında bu programları daha kuvvetli, daha önemli hale getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.