Haberler Gündem Haberleri SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
Giriş Tarihi: 31.7.2024 15:51 Son Güncelleme: 31.7.2024 16:19

SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu

Son dakika haberi... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos’ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Mahmud Abbas, 15 Ağustos'ta Meclis'te bir konuşma da gerçekleştirecek.

SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas’ın Türkiye’ye geleceği tarih belli oldu

Son dakika haberi... Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, 14-15 Ağustos'ta Türkiye'ye ziyarette bulunacak.

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Filistin Devlet Başkanı Sayın Mahmut Abbas, 14-15 Ağustos'ta ülkemize bir ziyarette bulunacaktır. 14 Ağustos Salı günü Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan ile görüşecek olan Sayın Abbas, 15 Ağustos Çarşamba günü Gazi Meclisimizin Genel Kuruluna hitap edecektir." açıklamasını yaptı.

"FİLİSTİN DAVASINI ANLATACAK!"

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş da, "Önümüzdeki günlerde inşallah bir aksilik olmazsa Sayın Abbas'ı Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'na davet edeceğiz ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde, milletvekillerinin huzurunda Filistin davasını anlatacak. Ayrıca bu toplantıya Türkiye'deki uluslararası camianın mensuplarını da davet edeceğiz. Türkiye'de misafir olan Gazzeli, Filistinli misafirlerimizi davet edeceğiz. Böyle bir programın hazırlığı içerisindeydik. Tabii dün akşam karşılaşmış olduğumuz bu ağır tablo karşısında bu programları daha kuvvetli, daha önemli hale getirmek için elimizden geleni yapacağız." ifadelerini kullanmıştı.

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Mahmud Abbas'ı TBMM'ye davet edeceğiz

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SON DAKİKA | Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas'ın Türkiye'ye geleceği tarih belli oldu
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