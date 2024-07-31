SON DAKİKA | Şırnak ve Mardin’de PKK’ya darbe: 4 terörist etkisiz hale getirildi

Son dakika haberleri... İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Şırnak'ta 3, Mardin'de 1 teröristin düzenlen operasyonla etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:

"Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat Başkanlığı ve TEM Daire Başkanlığı koordinesinde; Asayiş Kolordu Komutanlığı sevk ve idaresinde; Şırnak ve Mardin İl Jandarma Komutanlıklarınca yapılan istihbari çalışmaları sonucu; J-SİHA, ATAK Taarruz Helikopterleri desteğiyle Jandarma Özel Harekat (JÖH), Jandarma Komando ve Güvenlik Korucusu timlerinin katılımıyla gerçekleştirilen operasyonlarda Şırnak ili Beytüşşebap kırsalında 3, Mardin ili Nusaybin kırsalında 1 olmak üzere toplam 4 Bölücü Terör Örgütü (BTÖ) mensubu terörist silahlarıyla birlikte etkisiz hale getirildi.

Operasyonu gerçekleştiren Kahraman Jandarmamızı tebrik ediyorum. Allah ayaklarına taş değdirmesin. Milletimizin duası sizinle. Terör ve onların iş birlikçilerine yönelik operasyonlarımız kararlılıkla devam edecek."