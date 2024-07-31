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Giriş Tarihi: 31.7.2024 08:58

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsmail Haniye için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutta uğradığı suikast sonucu öldürülen Hamas lideri İsmail Haniye için başsağlığı mesajı yayımladı.

AA
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan İsmail Haniye için başsağlığı mesajı

TBMM Başkanı Kurtulmuş, İsmail Heniyye'nin, İran'ın başkenti Tahran'da kaldığı konutunda uğradığı saldırıda hayatını kaybetmesine ilişkin sosyal medya hesabından yayımladığı mesajında, "Onlar, başlarına bir musibet geldiğinde, 'Doğrusu biz Allah'a aidiz ve kuşkusuz O'na döneceğiz' derler." ayetini paylaşarak, şu ifadeleri kullandı:

"FİLİSTİN DAVASINA ADADIĞI ÖMÜR, VERDİĞİ MÜCADELE NESİLLERE ÖRNEK OLDU"

"Gazze'nin şehitler kervanına bir büyük mücahit daha katıldı. Filistin davasının siyasi lideri, ailesinden onlarca şehit vermiş İsmail Heniyye kardeşimiz, insanlık düşmanı, katliamcı Siyonist İsrail yönetiminin alçakça saldırısıyla şehit edildi. Kendisine Allah'tan rahmet diliyorum, makamı ali, mekanı cennet olsun. İnandığı gibi yaşadı, yaşadığı gibi öldü. Filistin davasına adadığı ömür, verdiği mücadele nesillere örnek oldu. Çocuklarının ve torunlarının şehadetinin ardından gösterdiği vakur duruşu ve sarsılmaz inancı karşısında Rabbim onu da şehitlikle mükafatlandırdı. Merhum Aliya İzzetbegoviç'in dediği gibi, 'Bizi toprağa gömdüler fakat tohum olduğumuzu bilmiyorlardı.' Tüm Filistin halkına ve özgür Filistin davasına gönül vermiş insanlara sabır ve başsağlığı diliyorum."

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TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş'tan İsmail Haniye için başsağlığı mesajı
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