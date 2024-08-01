Başkan Erdoğan Papa Fransuva ile görüştü! Paris Olimpiyatları eleştirisi: Ahlaksız gösteriler infiale yol açtı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Papa Fransuva ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede Başkan Erdoğan, Paris Olimpiyat Oyunları açılışının bir bölümünde sergilenen ahlaksız gösterilerin infiale yol açtığını ve tepkilere neden olduğunu ifade etti.

Başkan Erdoğan, ifade özgürlüğü ve hoşgörü kisvesi altında insanlık onurunun ayaklar altına alındığını, dini ve ahlaki değerlerle alay edildiğini, bunun Hristiyan dünyası kadar Müslümanları da rencide ettiğini, bunlara karşı birlikte ses yükseltmenin ve ortak tutum sergilemenin gerektiğine inandığını söyledi.