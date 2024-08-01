Büyükşehir’de TİS gerginliği devam ediyor! Randevu verilene kadar buradayız

Önceki gün iş bırakan memurlar , İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın makam odasının bulunduğu Egemenlik Binası'na yürüdü. Memurların Tugay'la görüşme girişimleri sonuçsuz kaldı. Tüm Bel Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan randevu talep ettiklerini belirtip, talep ettikleri görüşme gerçekleşene kadar Egemenlik Binası önündeki bekleyişlerini sürdüreceklerini açıkladı.

HAYATIN DOĞAL AKIŞINA AYKIRI

Tüm Bel-Sen İzmir 1 No'lu Şube Başkanı Cevdet Keleş'in yaptığı açıklamada; "Barış Karcı ve özel kalem müdürü ile görüşüp İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'dan randevu talep ettik. Başkan Tugay'ın teklif ettikleri 16 bin 750 liralık teklif için son tarih olarak 31 Temmuz'u işaret etmesini tehdit olarak algıladığımızı söyledik. Diyalogdan yana olduk. TİS hukukundan uzak bir süreç yaşıyoruz, Sayın Tugay'ı bu hukuka uymaya davet ediyoruz. Etkinlik ve eylemlerimize devam edeceğiz. 16 Ocak'ta kazandığımız hakların toplamının bölümü olarak bize 16 bin TL teklif ediyorlar, üzerine bir şey koymuş değiller. Enflasyon yok mu? 'İki yıl boyunca artış yok' diyorlar. Belediye hizmetlerine iki yıl boyunca zam yapmayacak mısınız? Bu hayatın olağan akışına aykırı" diye konuştu.

EYLEMLERİNİZLE SÖYLEMLERİNİZ UYUŞMUYOR

Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın söyledikleri ile yaptıklarının birbirine uyuşmadığını öne süren Keleş: "Eylemleriniz ile söylemleriniz bir olsun. İki yıl boyunca enflasyonu yok sayıp ücret teklif etmek memuru enflasyona karşı ezdirmektir. Tugay'ın tehdidine bugün belediye emekçileri cevap vermiştir. İşte masa, buyurun masaya gelin sorunlarımızı masada çözelim demiştir. Sosyal denge tazminatımızda kesintiye gidilmesi ile birlikte Kurban Bayramı bize zehir edilmiştir. Hak mücadelemiz artarak devam etmiştir. Belediye emekçileri alanlara çıkarak binlerce kişi ile haklarına sahip çıkmıştır. İzmir Büyükşehir Belediye yönetimi, KESK'e ve KESK'e bağlı sendikaların mücadele tarihini okumamış. Bizlere baskı yapan, sürgün eden hiçbir belediye başkanına boyun eğmedik, bundan sonra da boyun eğmeyeceğiz. Burası İsviçre değil, Türkiye. Burada hiper enflasyon var. Yaptığınız teklifi emekçiler kabul etmiyor." diye konuştu.

BU ÖNERİYİ KABUL ETMEYECEĞİZ

İzmir Büyükşehir Belediye yönetiminin bünyesinde görev yapan memurlara eski sözleşmeyi dayatttığını ifade eden Keleş: "Bu öneriyi kabul etmeyeceğiz. Burada randevu verilene kadar bekliyoruz, buradayız" dedi.

