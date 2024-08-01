Büyükşehir’den flaş ’memur’ hamlesi... 5 personele uzaklaştırma verdiler

İzmir Büyükşehir Belediyesi'nde çalışan memurlar, Sosyal denge Tazminatı için önerilen 16 bin 750 TL'yi kabul etmedikleri için bir süredir eylemlerini devam ettiriyor. Memurlar eylemler kapsamında İzBB meclislerinin yapıldığı Kültürpark 4 No'lu hol ve belediye birimlerinin yer aldığı binalara yürümüştü. Memurların eylemi sertleşmiş ve olay şiddete dönüşmüş, camlar kırılmış, toplamda 7 güvenlik görevlisi darp edilmişti.

KAMERA GÖRÜNTÜLERİ TEK TEK İNCELENDİ

Yaşanan olaylar sonrası İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'ın talimatı ile disiplin soruşturması başlatıldı. Soruşturma kapsamında kamera görüntüleri tek incelenerek güvenlik görevlilerini darp eden, kapı ve pencere kıran memurlar tek tek tespit edildi.

GÖREVDEN UZAKLAŞTIRMA VERİLDİ

Yürütülen soruşturma kapsamında İZSU Genel Müdürlüğü personeli Salih Deniz Islakoğlu, Belediye personeli Eren Çetindere, Ümit Dikme, Tugay Demir, Orhan Budak ve Türker Aydın'ın Güvenlik Görevlilerinin yaralanmalarına neden oldukları teşhis ve tespit edildi.

Eren Çetindere, Ümit Dikme, Tugay Demir, Orhan Budak ve Türker Aydın'ın, yapılan eylemde arbedeye ve yaralanmaya sebebiyet verdiklerinden görevde kalmaları sakıncalı olduğu kanaatine varıldı. İsmi geçenler görevden uzaklaştırılmasına karar verildi.

İZSU TEFTİŞ KURULU KARAR VERECEK

Salih Deniz Islakoğlu'nun ise, İZSU Genel Müdürlüğü personeli olduğundan bu kişinin görevden uzaklaştırma işleminin Teftiş Kurulu Başkanlığı tarafından yapılacağı için Teftiş Kurulu Başkanlığına havale edilmesi gerektiği kararda yer aldı. Büyükşehir Belediyesinin disiplin hamlesine karşı belediyede örgütlü sendikanın nasıl bir tavır takınacağı merak konusu oldu.

