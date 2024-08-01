CHP’li belediyeler görevden kaçıyor

Sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi, TBMM'de onaylanır onaylanmaz İzmir'de CHP'li belediye başkanları kamera karşısına geçip sosyal medya hesaplarından art arda yasaya tepki mesajları yayınladı. Geçtiğimiz günlerde makam koltuğuna oturttuğu köpek ile gündem olan Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli de tepki gösterenler arasındaki yerini aldı. Denizli, Çeşme Belediyesi olarak sokak hayvanları yasasını uygulamayacaklarını açıkladı. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu ise sahipsiz hayvanlara yönelik düzenlemeyi kucağına aldığı süs köpeği ile uygulamayacağını duyurdu.Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli'nin açıklamalarına AK Parti MKYK üyesi ve Tanıtım Medya Başkan Yardımcısı Emre Cemil Ayvalı'dan tepki geldi. Sosyal medya hesabından Lal Denizli'nin video mesajını paylaşan Ayvalı, "Yeni Anayasa tartışmaları olduğunda Özgür Özel, 'Yeni anayasadan önce iktidarın mevcut anayasaya uyması, mevcut yasalara riayet etmesi gerektiğini' söylüyordu. Şimdi ise kendi belediye başkanları TBMM'de halkın temsilcileri eliyle çıkan kanunu uygulamayacaklarını açıklıyor" ifadelerine yer verdi."Hayvan haklarıyla hiçbir alakası olmayan bu yasanın çıkış şeklini kınıyorum. Hiçbir ortak akla yer vermeyen, asla hayvanseverlerin ve hayvan hakları savunucularının görüşlerini dinlemeyen, onların hiçbir görüşüne yer vermeyen tek taraflı yapılmış bu yasayı kabul etmemiz mümkün değil. Bizler CHP'li belediyeler olarak bu suça ortak olmayacağız.""Sosyal demokrat belediye başkanları olarak ölüm yasasını uygulamayacağız. Katliam yasasına hayır diyoruz. Can dostlarımızı yaşatacağız."