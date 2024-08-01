Direnişe adanan bir ömür

Hayatını Filistin'in kurtuluşuna adadığı için ailesi, çocukları ve akrabaları da İsrail'in hedefi haline gelen İsmail Haniye'nin ailesi 3 ay önce hedef alındı. 10 Nisan'da Ramazan Bayramı dolayısı ile Gazze'deki Eş Şati Mülteci Kampı sakinleri ve yakınlarıyla bayramlaşmaya giden üç oğlu ve torunları bulundukları araçta şehit edilmişti.Haniye'nin hayatı ise hep Filistin direnişine destekle geçti. Haniye, kendini zalim İsrail'e karşı mazlum Filistin halkının özgürlüğüne adadı. Ailesi 1948 Arap-İsrail Savaşı sırasında Aşkelon şehrinde yaşıyordu ve mülteci konumuna düşmüştü. O da 1963'te Gazze Şeridi'ndeki Eş Şati Mülteci Kampı'nda dünyaya geldi. İlk ve ortaöğrenimini Birleşmiş Milletler Yakın Doğu'daki Filistinli Mültecilere Yardım ve Çalışma Ajansı (UNRWA) tarafından yönetilen kurumlarda aldı.Haniye 24 yaşına geldiğinde Gazze İslam Üniversitesi Arap Dili ve Edebiyatı Bölümü'nden mezun oldu. Üniversite yıllarında tanıştığı Hamas ile Filistin davasına gönül veren Haniye, 1987'de İsrail'e karşı Filistin'in başlattığı 1. İntifada'ya da katıldı. Ancak "Hamas'ın özel güvenliğinin sorumlusu olduğu" suçlamasıyla 1987'de 18 gün, 1988'de 6 ay ve 1989'da 3 yıl İsrail hapishanelerinde tutuklu kaldı. 1992'de serbest bırakıldığında İsrail tarafından bir grupla birlikte Güney Lübnan'a sürüldü. Sürgünden sonra Gazze'ye döndü. 1997'de Hamas Genel Sekreteri Şeyh Ahmed Yasin'in özel kalem müdürlüğüne getirildi. İsrail'in Şeyh Ahmed Yasin'i 22 Mart 2004 tarihinde suikast ile öldürmesinden sonra görevinden ayrıldı.Haniye, hayatı boyunca birçok tehlike de atlattı. İsrail'in Ekim 2006'da Gazze'de konvoyuna düzenlediği saldırıdan ve Mayıs 2007'de evini hedef aldığı füze saldırısından kurtulmayı başardı. Hamas'ın Siyasi Büro Başkanlığı için Mayıs 2017'de yapılan seçimde Halid Meşal'in yerine geldi. Katar'da sürgünde yaşıyordu. Haniye son olarak 20 Nisan'da Türkiye'ye gelmiş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile İstanbul'da görüşmüştü.Haniye'nin naaşının nereye defnedileceğiyle ilgili bir açıklama yayınlandı. Haniye'nin naaşının bugün Tahran'da düzenlenecek cenaze töreninden sonra Katar'ın başkenti Doha'ya götürüleceği aktarılan açıklamada, yarın da cuma namazını müteakip başkent Doha'daki İmam Muhammed bin Abdulvahhab Camii'nde Haniye için cenaze namazı kılınacağı belirtildi. Haniye son birkaç yıldır Katar'da sürgünde yaşıyordu.