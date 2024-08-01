Gayrettepe’de gururlu rütbe günü

Geçtiğimiz günlerde Emniyet Genel müdürlüğünce açıklanan rütbe terfilerinde binlerde personel yeni rütbelerini aldı. İstanbul Emniyetinin belkemiği olan Asayiş Şube Müdürlüğünde de yeni rütbelerini alan personeller için küçük bir tören düzenlendi.

Kendisi de 2. sınıf Emniyet Müdürlüğü rütbesine yükselen Asayiş Şube Müdürü Şinasi Yüzbaşıoğlu rütbe alan yeni personellerine rütbelerini taktı. Gayrettepe binasındaki etkinliğe araştırmacı gazeteci Müge Anlı Yüzbaşıoğlu ve rütbelerini takma heyecanı yaşayan personellerin eşleri katıldı.

İŞTE YENİ RÜTBE ALAN PERSONELLER

Yıllardır Asayiş Şube Müdürlüğü Oto Hırsızlık Büro Amirliğinde görev yaptıktan sonra şubenin en önemli bürolarından olan Teknik Büro Amirliği görevine getirilen Erkan Dalkılıç amir oldu.

İstanbul'un en önemli bürosu olan Cinayet Büro Amirliği görevini başarıyla sürdüren Furkan Uyanık'ta amirlik rütbesini aldı. Cinayet Büro Amirliğinde uzun süre bölge amirliği görevi yapan ve onlarca cinayetin aydınlatılmasında büyük rol oynayan daha sonra Gasp Büro Amirliği görevine getirilen Erinç Yüzgüleç Başkomiser rütbesini aldı.

Yılbaşından bu tarafa hakkında arama kararı olan binlerce kişinin gözaltına alındığı operasyonlara imza atan Aranan Şahıslar Büro Amiri Halil Özer'de Başkomiser oldu. Yıllardır Ahlak Kumar Büro Amirliğinde başarıyla görev yapan Nuri Kaya, Oto Hırsızlık Büro Amiri Doğukan Aydın ile Komiser Seyfettin Öz'de Başkomiser rütbesini alan personellerden oldu.

Son dönemlerde toplumun kanayan yarası haline gelen dolandırıcılarla mücadele eden ve çok önemli bir büro haline gelen Dolandırıcılık Büro Amiri Tolga Aydoğan ve Hırsızlık Büro'da görevli Gökhan Çam ise komiser rütbesine yükseldi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Müdür yardımcılığı yapan Arınç Çevik ise 4. Sınıf emniyet müdürlüğünden 3. Sınıf emniyet müdürlüğüne yükselmişti.