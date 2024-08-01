Haniye için yurt genelinde gıyabı cenaze namazı

İsrail saldırısıyla kalleşçe şehit edilen Hamas lideri Haniye için yurt genelinde gıyabi cenaze namazları kılındı. İstanbul, Ankara, Kocaeli, Bursa, Konya, Diyarbakır, Adana, Bingöl, Muş ve Şırnak'ın yanı sıra yurt genelinde Müslümanlar Haniye için dua etti. Kayseri ve Mersin'nde Anadolu Gençlik Derneği tarafından Ulu Cami'de düzenlenen gıyabi cenaze namazına dernek üyelerinin yanı sıra çok sayıda vatandaş da katıldı. Mersin İl Müftüsü Aydın Yığman'ın kıldırdığı namazda Haniye için dualar edildi. Çorum'da Filistin Platformu'nun çağrısıyla cenaze namazı kılındı.