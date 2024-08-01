İmamoğlu ve Çalık’a suç duyurusu

Beylikdüzü'nde yaşayan siyasetçi ve işadamı Metin Karayazı, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun Beylikdüzü Belediye Başkanı olduğu dönemde başlayıp mevcut Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık döneminde devam eden bir imar usulsüzlüğü olduğu iddiasıyla İmamoğlu,Çalık ve bu isimlerin talimatlarıyla yönetildiğini iddia ettiği belediye personeli, Yapı Denetim Şirketi yetkilileri, Tapu Müdürlüğü personelleri ve inşaatın müteahhitleri hakkında Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Karayazı suç duyurusunda; 1692 konut ve 125 mağazadan oluşan 'Kameroğlu Metrohome Suites' projesindeki usulsüz işlemlere göz yumularak projeye ruhsat verildiğini öne sürdü.Projeye göre 15 kat olan blokların 17 kata çıkarıldığını, projede yeşil alan olarak geçen kısma blok yapıldığını, projede konut olarak geçen kısımlara dükkân statüsü kazandırıldığını ve tüm bu usulsüz işlemlere belediye tarafından ruhsat verildiğini belirtti.Dilekçesinde tespit ettiğini öne sürdüğü usulsüzlükleri örnekleriyle tek tek anlatan Metin Karayazı, projenin çalışmalarının sürdüğü dönemde Kemeroğlu İnşaat'ın genel müdürü V.E.'nin, Beylikdüzü Belediye Başkan Yardımcılığı görevine getirildiğini, 2024 yerel seçimlerinden sonra ise Belediye Başkanı Çalık'ın danışmanı olduğunu iddia etti.