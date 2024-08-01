Kastamonu’da firari hükümlü, operasyon düzenleyen polislere ateş açtı: 1 şehit, 1 yaralı

Olay, öğle saatlerinde İnönü Mahallesi Afşin Sokak'ta meydana geldi. Kastamonu Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, narkotik suçlardan bulunduğu cezaevinden firar eden İsmail Bayam'ın yakalanması için evine operasyon düzenledi.

Uyuşturucunun etkisinde olduğu belirtilen Bayam, polis ekibine tabancayla ateş açtı. Açılan ateşte polis memurları Ahmet Şahan ile Arif Ay yaralandı.

Bunun üzerine olay yerine, aralarında özel harekat polislerinin de olduğu çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Bu sırada evdeki annesini rehin alan şüpheli, çıkan çatışmada polis ekiplerince vurularak etkisiz hale getirildi. Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan yaralı polislerden Ahmet Şahan kurtarılamadı.