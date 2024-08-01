Köpek saldırısında annesini kaybeden Hasan: Artık başka Dudu’lar Mahra’lar ölmeyecek

Karaman'da, Dudu Berk 5 Ekim 2022 günü Kazımkarabekir ilçesine bağlı Sinci köyündeki evlerinin bahçesinde otururken çoban köpeğinin saldırısı sonucu hayatını kaybetti. Aradan 2 yıl geçmesine rağmen annesinin acısını unutamadıklarını belirten Hasan Berk, sokak hayvanlarına yönelik kanun teklifinin yasalaşmasına çok sevindiğini söyledi.Kendisinin de hayvanları olduğunu ve onlara çok iyi baktığını belirten Berk, "Benim annem dahil çok kişi öldü, çok kişi yoğun bakımlık oldu. Bu acıyı yaşayanlar olarak en iyi biz biliriz. Bizler hayvan düşmanı değiliz. Benim de hayvanlarım var ve onlara çok iyi bakıyorum. Ama bu soruna bir çözüm bulunması gerekiyordu. Sokaklar tehlikeli bir duruma gelmişti. Biz istiyoruz ki artık başka Tunahan'lar yaralanmasın, başka Dudu'lar, Mahra'lar ölmesin. İnşallah bundan sonra her şey daha iyi olur" dedi.