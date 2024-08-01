MSB’den Gazze mesajı: Derhal ve koşulsuz ateşkes

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Irak'ın ve Suriye'nin kuzeyi dahil yürütülen operasyonlarda son bir haftada 67 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri Tuğamiral Zeki Aktürk, bakanlıkta düzenlediği basın bilgilendirme toplantısında,Türk Silahlı Kuvvetlerinin (TSK) komuta kademesinin şekillendiği Yüksek Askeri Şura toplantısının Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde yapılacağını hatırlattı.

Yüksek Askeri Şura kararlarının, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayını müteakiben açıklanacağını belirten Aktürk, kararların devlete, millete ve TSK'ya hayırlı olmasını diledi.

Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, operasyonlarını sahanın gerekliliğine uygun, alışılmadık, öngörülemez, süratli ve sürekli icra esaslarında uygun bir şekilde kararlılıkla geçekleştirdiğini belirterek, "Irak ve Suriye'nin kuzeyi dahil son bir haftada 67, 1 Ocak'tan bugüne kadar ise 1588 terörist etkisiz hale getirilmiştir." ifadesini kullandı.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 1588 teröristin, 770'inin Irak'ın kuzeyinde, 818'inin ise Suriye'nin kuzeyinde etkisiz hale getirildiği bilgisini paylaşan Aktürk, ayrıca, Irak'ın kuzeyindeki Gara, Kandil ve Asos'ta bulunan terör hedeflerine yönelik olarak 26 Temmuz'da gerçekleştirilen hava harekatıyla içerisinde sorumlu düzeyde teröristlerin de bulunduğu değerlendirilen mağara, sığınak, barınak, depo ve terör örgütünün kullandığı tesislerden oluşan 25 hedefin başarıyla imha edildiğini söyledi.

Aktürk, Irak'ın kuzeyindeki barınma alanlarından kaçan 1 PKK'lı teröristin daha Habur'daki hudut karakoluna teslim olduğunu hatırlatarak, "Terör yuvalarına kilit vurmaya kararlılıkla devam eden Türk Silahlı Kuvvetlerimiz Irak'ın kuzeyindeki Pençe-Kilit Operasyon bölgesinde teröristlere ait 6 mağara/tünel tespit etmiştir. Tespit edilen mağara ve tüneller dahil arama-tarama faaliyetlerinde çok sayıda el ve sis bombası, mayın, el yapımı patlayıcı havan, uçaksavar ve makineli tüfek mühimmatı ile yaşam malzemesi ele geçirilmiştir." şeklinde konuştu.

66 bin 975 kişinin sınırdan yasa dışı geçmesi önlendi

Tuğamiral Aktürk, hudutlarda, yoğun, etkin ve dinamik tedbirlerle çok yönlü güvenliğin sağlandığına vurgu yaparak, "Son bir haftada yasa dışı yollarla sınırdan geçmeye çalışan 5'i terör örgütü mensubu olmak üzere 310 şahıs yakalanmış, 916 şahıs ise hududu geçemeden engellenmiştir. Böylelikle, 1 Ocak'tan bugüne kadar hudutlarımızdan yasa dışı yollarla geçmeye çalışırken yakalananların sayısı 7 bin 412'ye, hududu geçemeden engellenen kişi sayısı da 66 bin 975'e yükselmiştir. Ayrıca, son bir hafta içerisinde yapılan operasyonlarda 30 kilogramdan fazla uyuşturucu ele geçirilmiştir." ifadelerini kullandı.

Ayrıca, 24 Temmuz'da Deniz Kuvvetleri Komutanlığına ait insansız hava aracı (İHA) ile gerçekleştirilen keşif ve gözetleme faaliyeti esnasında Yunanistan'a ait sahil güvenlik botunun Sisam Adası'nın kuzeydoğusunda Kuşadası Kadınlar Denizi mevkisinin batısında kalan bölgede düzensiz göçmenleri taşıyan bir botu bıraktığının tespit edildiğini hatırlatan Aktürk, Sahil Güvenlik Komutanlığının bilgilendirilerek söz konusu göçmenlerin kurtarılmasının sağlandığını aktardı.

Bölgesel ve küresel barışa katkılar

Tuğamiral Aktürk, Türk Silahlı Kuvvetlerinin bölgesel ve küresel barış için öncü bir rol üstlendiğini ve birçok coğrafyada başarıyla görev yapmaya devam ettiğini söyledi.

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler'in, bugün Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin Toplumsal Direniş Bayramı ve Silahlı Kuvvetler Günü münasebetiyle düzenlenen resepsiyona katılacağını aktaran Aktürk, Bakan Güler'in, yarın ise Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov ile görüşeceğini bildirdi.

Aktürk, İsrail'in, uluslararası toplumun tüm çağrılarına ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyinin kararına rağmen Gazze'de insanlık dışı katliamlarına devam ettiğine dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"İsrail, bölgemizi daha büyük felaketlere sürükleme riski taşıyan haksız ve hukuksuz uygulamalarını, masum sivilleri hedef alan insanlık dışı saldırılarını ve katliamlarını sürdürmektedir. İsrail'in Gazze'ye saldırılarında hayatını kaybeden Filistinlilerin sayısı 40 bine yaklaşmıştır. Gazze'de hayatta kalabilenler ise yerlerinden edilmiş ve temel insani ihtiyaçlarından yoksun halde yaşamak zorunda bırakılmıştır. Okullar, hastaneler ve diğer sivil hedefler İsrail bombalarının hedefi olmaya devam etmektedir. Öte yandan, İsrail'in saldırılarını Yemen'e ve Lübnan'a yöneltmesi bölgemizde çatışmaların yayılması ve istikrarsızlık riskini artırmaktadır. İsrail'in uluslararası hukuk çerçevesinde hareket etmesini, uluslararası toplumun çağrısı ve Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararı çerçevesinde derhal ve koşulsuz ateşkesi kabul etmesi gerektiğini bir kez daha vurguluyoruz."

Eğitim ve tatbikatlar

Tuğamiral Aktürk, TSK'nin eğitim ve tatbikat faaliyetlerinin de aralıksız devam ettiğine vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu kapsamda, 26 Temmuz-8 Ağustos arasında Moğolistan'da KHAAN QUEST, 30 Temmuz-9 Ağustos arasında ise İzmir'de Yıldırım Seferberlik tatbikatları icra edilmektedir. 23-31 Temmuz arasında Fransa Deniz Kuvvetleri unsuru ACONIT tarafından Antalya'ya, Kanada Deniz Kuvvetlerine ait CHARLOTTETOWN tarafından İstanbul'a, ABD Deniz Kuvvetleri unsuru OAK HILL tarafından Aksaz'a ve Arnavutluk Deniz Kuvvetlerine ait ORIKU tarafından İzmir'e liman ziyaretleri yapılmıştır. 30 Temmuz-03 Ağustos tarihleri arasında ise Romanya Deniz Kuvvetlerine ait MIRCEA tarafından Bodrum'a, Almanya Deniz Kuvvetleri unsuru PEGNITZ gemisi tarafından ise İstanbul'a liman ziyaretleri yapılmaktadır."

Japonya'dan dönüş seyrine devam eden TCG KINALIADA korvetinin Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin ardından Pakistan'a liman ziyareti gerçekleştirdiğini belirten Aktürk, korvetin, bugün bir sonraki liman olan Umman'a seyre başlayacağını, 4-6 Ağustos arasında ise Salallah Limanı'nı ziyaret edeceğini bildirdi.

Aktürk, TCG KINALIADA'nın ayrıca, 1-10 Ağustos arasında Aden Körfezi'nde ticaret gemilerine yönelik deniz haydutluğu faaliyetlerine karşı Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi kararlarına istinaden teşkil edilen ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığınca komuta edilen Birleşik Görev Kuvveti-151'e destek görevi icra edeceğini aktardı.

Öğrenci ve personel temini

Tuğamiral Aktürk, yerli ve milli savunma sanayi ürünleriyle Türk Silahlı Kuvvetlerinin modernizasyonu ve yeteneklerinin geliştirilmesine yönelik çalışmalar ile personel ve askeri öğrenci temin faaliyetlerinin de planlandığı şekilde sürdürüldüğünü söyledi.

Ağustos, eylül ve ekim 2024 dönemlerinde silahaltına alınacak yedek subay ve yedek astsubay adayları ile erlerin sınıflandırma sonuçlarının yarın açıklanacağını bildiren Aktürk, "Sonuçlar, e-Devlet kapısı, askerlik şubeleri ve MSB Mobil uygulamasından öğrenilebilecektir." dedi.

Doğal afetle mücadele

Türk Silahlı Kuvvetlerince oluşturulan Rezerv Güç ile yangın söndürme çalışmalarına aralıksız destek olunduğunu belirten Aktürk, "Bu kapsamda, bugüne kadar 17 ayrı yerde meydana gelen orman yangınlarının söndürülmesine 50 helikopterle 995 sorti yapılarak destek sağlanmıştır." diye konuştu.