Sosyal medyadan terör propagandasına 1 tutuklama

İzmir İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Terörle Mücadele (TEM) ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, sosyal medya üzerinden terör örgütü propagandası yaptığı belirlenen 11 şüphelinin adreslerine saat 07.00'de il genelinde eş zamanlı operasyon düzenledi. Düzenlenen operasyonda 7 şüpheli yakalandı. Sağlık kontrollerinin ardından İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'na sevk edilen 7 şüpheliden 1'i tutuklanırken, 1'i savcılık talimatı ile serbest bırakıldı, 5 kişi ise adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.