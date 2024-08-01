Haberler Gündem Haberleri ‘Terör halayına’ operasyon: 5 kişi yakalandı
Giriş Tarihi: 1.8.2024 11:45 Son Güncelleme: 1.8.2024 11:48

‘Terör halayına’ operasyon: 5 kişi yakalandı

Diyarbakır’da halay çekerek terör propagandası yaptıkları tespit edilen 5 kişi yakalandı.

Hüseyin KAÇAR Hüseyin KAÇAR
‘Terör halayına’ operasyon: 5 kişi yakalandı

Diyarbakır'da, terör örgütüne moral ve motivasyon vermek amacı ile yapılan çağrıya uyarak sözde 'gerillla' sloganlarıyla halay çekenlere yönelik güvenlik güçleri tarafından çalışma başlatıldı.

Terörle Mücadele ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, terör propagandası yaptıkları tespit edilenleri yakalamak amacıyla Diyarbakır'ın Dicle İlçesinde operasyon yaptı.

Güvenlik güçleri tarafından bugün Dicle İlçesinde 7 kişiye yönelik eş zamanlı operasyonda, örgüt propagandası yapan 5 kişi yakalandı. Güvenlik güçlerinin 2 kişiyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

ÖRGÜTSEL DÖKÜMANLAR ELE GEÇİRİLDİ

Operasyonda yakalan 5 kişinin evinde yapılan aralada ruhsatsız av tüfeği ve terör örgütü propagandasında kullanılan çok sayıda dijital materyal bulundu. Gözaltına alınanlar işlemlerinin ardından Cumhuriyet Savcılığına sevk edildi.

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‘Terör halayına’ operasyon: 5 kişi yakalandı
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