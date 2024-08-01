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Giriş Tarihi: 1.8.2024

Valilik’ten haşema yasakçısı site yönetimi hakkında suç duyurusu

Valilik’ten haşema yasakçısı site yönetimi hakkında suç duyurusu
Düzce Valiliği'nden yapılan açıklamada, Akçakoca ilçesinde, haşema ile havuza giren Meral Algül'ün (35) engellendiği sitenin yönetimi hakkında, genel kurul kararıyla, haşema ile havuza girmeyi yasaklamaları nedeniyle Anayasa'nın Temel Hak ve Özgürlükler İlkesi'nin ihlal edildiği gerekçesiyle Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulacağı belirtildi.




24 Temmuz'da, Akevler Plajı yanındaki yazlık bir sitede meydana gelen olay sonrası Meral Algül, eşi Muhammet Algül ile emniyete giderek site yöneticisi Avni K. (67), ve güvenlik görevlisi Süleyman D.'dan (64) şikayetçi olmuştu. Gözaltına alınan Avni K. ve Süleyman D. adli kontrolle serbest bırakılmış haklarında adli süreç başlatılmıştı.
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Valilik’ten haşema yasakçısı site yönetimi hakkında suç duyurusu
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