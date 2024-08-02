Beşikçioğlu, yeğenini koordinatör atadı

HP'nin akraba atamalarına bir yenisi daha eklendi. Ankara Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun, amcasının oğlu Ordu'da yerel bir televizyon kanalı sahibi olan Gökhan Beşikçioğlu'nu 'Tesisler Koordinatörü' görevine getirdiği ortaya çıktı. Skandalı ortaya çıkaran ise Etimesgut Belediyesi'nden dağıtım yerlerine gönderilen bir resmi belge oldu. Akraba atamaları bununla da sınırlı kalmadı. CHP'li Tuncay Özkan'ın kardeşi Yahya Umut Özkan'ın Mamak Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü, CHP'li Eskişehir Odunpazarı Belediye Başkanı Kazım Kurt'un kızı Tutku Kurt Bayyurt'un Çankaya Belediye Başkan Yardımcısı, Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'in eşinin kardeşi Sezen Uğurlu'nun Sosyal Hizmetler Daire Başkanı olarak atandığı öğrenildi. Mustafa Bozbey göreve geldiğinde, yeğeni Furkan Bozbey'i belediye şirketi BURKENT'e yönetim kurulu başkanı olarak atamıştı.