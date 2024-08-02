CHP’li Erdal Beşikçioğlu’ndan amcaoğluna kıyak: ’Tesisler koordinatörü’ görevine getirdi

Etimesgut Belediye Başkanı Erdal Beşikçioğlu'nun yeni bir 'Tesisler koordinatörü' görevi oluşturduğu ve amcasının oğlu olan Gökhan Beşikçioğlu'nu göreve getirdiği öğrenildi. CHP Genel Başkanı Özel'in, "Eş, dost, akrabalar için iş talebinde bulunmayın" uyarısına rağmen, belediye başkanları eş-dost kayırmalarıyla kadroları doldurmaya devam ediyor.

Aslen Ordu'lu olduğu bilinen Erdal Beşikçioğlu, Ordu'da yerel bir televizyon kanalı sahibi olan akrabası Gökhan Beşikçioğlu'nu Ankara Etimesgut Belediyesi'nde göreve getirdiği ortaya çıktı. Liyakatli ve vatansever karakterleri canlandırmasıyla ünlü olan eski oyuncu Erdal Beşikçioğlu'nun bu liyakatten uzak ataması tepki çekti.