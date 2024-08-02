CHP’li Marmaris, Edirne ve İzmir belediyeleri ile İsrail kardeş....300 gündür protokolü iptal etmediler

2021 yılında kurulan Kudüs ve Hukuk Platformu bu protokolleri iptal etmeyen belediyelere dava açılmasına yönelik bir öncülük gerçekleştirdiğini duyurdu. Avukat Muharrem Balcı da Kudüs ve Hukuk Platformu'nun bu girişimini sosyal medyadan paylaşarak "Üç belediye sınırlarında ikamet edenler platformun formunu doldurarak davacı olabilir" açıklamasını yaptı.

Platform ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise "İnsan olmanın gereği olarak soykırımcı İsrail'e karşı her kurumun ve bireyin sorumlulukları bulunuyor. İzmir, Edirne ve Marmaris belediyeleri soykırım suçunun faili İsrail belediyeleriyle olan protokolleri sonlandırmalı. Tüm çağrılara rağmen geri adım atmayan bu belediyelere karşı Kudüs ve Hukuk platformu avukatları olarak Uluslararası Adalet Divanı kararlarına dayanarak 'iptal davası' açılması planlanıyor. Bu kapsamda İzmir, Edirne ve Marmaris'te ikamet eden bu belediyelere karşı davacı olmak isteyen kimselerin paylaştığımız formu doldurmasını rica ediyoruz" dedi.