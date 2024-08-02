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Giriş Tarihi: 2.8.2024 10:07

CHP'li Marmaris, Edirne ve İzmir belediyeleri ile İsrail kardeş....300 gündür protokolü iptal etmediler

İşgalci İsrail’in belediyeleriyle yıllar önce kardeş şehir protokolü imzalayan İzmir, Edirne ve Marmaris belediyeleri 300 günü aşkın süredir devam eden Gazze’deki soykırıma rağmen bu protokolleri iptal etmedi.

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
CHP’li Marmaris, Edirne ve İzmir belediyeleri ile İsrail kardeş....300 gündür protokolü iptal etmediler

2021 yılında kurulan Kudüs ve Hukuk Platformu bu protokolleri iptal etmeyen belediyelere dava açılmasına yönelik bir öncülük gerçekleştirdiğini duyurdu. Avukat Muharrem Balcı da Kudüs ve Hukuk Platformu'nun bu girişimini sosyal medyadan paylaşarak "Üç belediye sınırlarında ikamet edenler platformun formunu doldurarak davacı olabilir" açıklamasını yaptı.

Platform ise sosyal medyadan yaptığı açıklamada ise "İnsan olmanın gereği olarak soykırımcı İsrail'e karşı her kurumun ve bireyin sorumlulukları bulunuyor. İzmir, Edirne ve Marmaris belediyeleri soykırım suçunun faili İsrail belediyeleriyle olan protokolleri sonlandırmalı. Tüm çağrılara rağmen geri adım atmayan bu belediyelere karşı Kudüs ve Hukuk platformu avukatları olarak Uluslararası Adalet Divanı kararlarına dayanarak 'iptal davası' açılması planlanıyor. Bu kapsamda İzmir, Edirne ve Marmaris'te ikamet eden bu belediyelere karşı davacı olmak isteyen kimselerin paylaştığımız formu doldurmasını rica ediyoruz" dedi.

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CHP'li Marmaris, Edirne ve İzmir belediyeleri ile İsrail kardeş....300 gündür protokolü iptal etmediler
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