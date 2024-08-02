DEM Partili belediyede işten atmalar sürüyor... Raporlu olduğu halde ’Neden işe gelmedi’ diyerek işten attılar

DEM Partili belediyelerde dayanılmaz bir zulüm olduğunu belirten Hizmet İş Sendikası Diyarbakır Şube Başkanı Ercan Kahraman, mağdur işçilere her türlü hukuki desteği verdiklerini ve vermeye de devam edeceklerini söyledi. Kahraman, çalışanların Bağlar Belediyesi yönetimi tarafından her türlü baskıya maruz kaldığını söyledi.

RAPORU OLAN İŞÇİ "İŞE GELMEDİN" GEREKÇESİYLE ATILDI

Raporlu olmasına rağmen işten atılan Bağlar Belediyesi çalışanı Mustafa Boztay, çalıştığı sırada elinde kırık oluşmasından dolayı doktor raporu aldığını belirten Boztay, "Beni ağır işlerde çalıştırıp mobing uyguladılar. Elimde kırıklar oluştu, doktor platin taktı ve çalışamaz raporu verdi. Buna rağmen sorgusuz sualsiz işten attılar. Bunlarla insaf merhamet hak hukuk adalet yok. Hizmet İş Sendikası hukuki destek verdi. Dava açtık. Allah hakkımızı bırakmasın" diye konuştu. Öte yandan, DEM Partili belediyelerde yaşanan işten atılmaları protesto etmek amacıyla Hizmet İş Sendikasının başlattığı eylem ise devam ediyor.