Elektrik akımı faciasında 22.5 yıl hapis talebi

İzmir'de 12 Temmuz'da, yağmur sırasında yürürken sokakta akıma kapılan müzisyen İnanç Öktemay (44) ve Tıp Fakültesi öğrencisi Özge Ceren Deniz'in (23) hayatını kaybetmesiyle ilgili yürütülen soruşturma tamamlandı. İzmir Cumhuriyet Başsavcı Vekili Necati Kayaközü tarafından yürütülen soruşturma kapsamında iddianame hazırlandı. Gediz Elektrik Genel Müdürü Uğur Yüksel, İZSU Genel Müdürür Gürkan Erdoğan, İZSU Genel Müdür Yardımcısı Serdar Sadi, Adana Belediyesi Genel Sekreteri İZSU eski Genel Müdür Ali Hıdır Köseoğlu, Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş. Metropol Bölge Müdürü Ali Arcan, Gediz Elektrik'ten Dağıtım Sistem İşletme ve Bakım Müdürü Ekrem Yıldırım ve Yapım İşleri Sorumlusu Uzmanı Alper Doğan'ın da aralarında bulunduğu 13'ü tutuklu 42 kişi hakkında bilinçli taksirle ölüme neden olma suçundan 22.5 yıla kadar hapis cezası istendi. 9 şüphelinin ise dosyası ayrıldı. İddianame Ağır Ceza Mahkemesi'ne gönderildi. Bilirkişi raporlarında, İZSU ve Gdz Elektrik'in asli kusurlu oldukları, vefat edenlerin herhangi bir kusurunun olmadığı belirtildi.