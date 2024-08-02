Esenyurt’taki restoran cinayeti faili yakalandı

YANLIŞLIKLA ÖLDÜRÜLMÜŞTÜ

Olay, 16 Temmuz saat 22.00 sıralarında Zafer Mahallesi Doğan Araslı Bulvarı'nda meydana geldi. Caddedeki bir restorana motosikletle gelen maskeli kişi ya da kişiler tarafından silahlı saldırı düzenlendi. Motosikletli saldırganlar restorana ve çevreye defalarca ateş ettikten sonra olay yerinden kaçarak izlerini kaybettirdi. Silahlı saldırı sırasında çocuğuyla olay yerinden geçen Amir Sheıkh Alkahwatıe vurularak ağır yaralandı. Silahlı saldırıda ağır yaralanan Amir Sheıkh Alkahwatıe tüm çabalara rağmen kurtarılamadı.

ŞÜPHELİ GÖZALTINA ALINDI

Olaydan sonra polis ekipleri tarafından başlatılan çalışmada çevrede çok sayıda boş kovan bulundu. Hedef alınan restorana ve çevredeki araçlara mermi isabet ettiği tespit edildi. Cinayet Büro Amirliği ekipleri güvenlik kamera görüntülerini inceleyerek şüphelilerden birinin kimliğini tespit etti. Gaziosmanpaşa'da yapılan operasyonda olayda silah kullanan şüpheli Onurcan E. gözaltına alındı. 21 yaşında olduğu öğrenilen ve poliste 8 suç kaydı olan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

OLAY ANI GÜVENLİK KAMERASINDA

Silahlı saldırı anı güvenlik kamerası görüntülerine yansımıştı. Görüntülerde, ölen kişinin caddede yürüdüğü sırada restorana yapılan silahlı saldırı sonucu yere düştüğü ve restorandakilerin panikle yere yattığı anlar görülüyor.