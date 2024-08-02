Hayvan derneği yöneticisi dolandırıcı çıktı: Veterinerin ihbarı vurgunu ortaya çıkardı

Akıllara durgunluk veren olay veteriner S.G.'nin polise ihbarı ile ortaya çıktı.

Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne müracaatta bulunan S.G., şikayetini şöyle ifade etti:

"Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" isimli derneğin yöneticisi olan M.Y. ile derneğinde bulunan hayvanların tedavisi, kısırlaştırılması gibi bakım işlemleri konusunda anlaştık. Hesabıma bu işlemler karşılığındaki ücretlerin dışında M.Y.'nin yönetiminde olan dernek ve birçok farklı kişi tarafından yüklü miktarda çok fazla kez para gönderildi. M.Y., bu ücretlerden veterinerlik hizmeti dışında kalan parayı benden elden nakit olarak talep ederek aldı ve fazlaca fatura kesmemi talep etti. Öte yandan derneğe sahiplendirilmek için bağışlanan cins hayvanları da ücret karşılığında satarak haksız kazanç elde etti. Bir süre bu işlemler devam etti ve kendisi olağan dışı zenginleşti"

BAŞSAVCILIK OPERASYON İÇİN DÜĞMEYE BASTI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı ihbar üzerine soruşturma başlattı. Başsavcılık, şüpheli M.Y.'nin, mağdur S.G. ile alacağı paralara ilişkin iletişim kurması üzerine operasyon için düğmeye bastı. Başsavcılık koordinesinde Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince önceki gün şüphelilere yönelik yapılan operasyonda paraları tahsil etmek üzere görevlendirilen dernek çalışanı A.H. ve dernek yöneticisi M.Y. suçüstü yakalanarak gözaltına alındı. Dernek binasında yapılan aramalarda toplamda kayıtlı olmayan 270 Bin TL paraya ise el konuldu.

YETKİYİ KÖTÜYE KULLANDI

Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı'nca başlatılan soruşturma kapsamında şüpheli dernek yöneticisi M.Y.'nin vatandaşların barınakta bakılma şartı ile bıraktıkları hayvanları dernek yöneticisi olmasının verdiği yetkiyi kötüye kullanarak hileli hareketlerle para karşılığı meçhul şahıslara sattığı ve aldığı ödemeleri ise mağdur S.G.'nin hesabına gönderttiği tespit edildi. Mağdur S.G.'ye ait veterinerde bakım ve tedavileri yapılan hayvanları satmasına rağmen hayvanlar sanki barınaktaymış gibi faturaları derneğe aldığı belirtildi. Vatandaşların S.G.'nin hesabına gönderdiği paraları dernekteki hayvanlara harcadığını beyan ederek paraları belirli aralıklarla kendisine veya aracı şahsa elden teslim aldığı, çok sayıda vatandaşlarla mesajlaşmalarında, köpek bakımı ve tedavisi yapacağını söyleyerek hesaba para göndertme, elden para teslimi suretiyle para topladığı ancak dolandırarak elde ettiği bu paralarla ilgili herhangi bir kayıt, bilanço vb. hesap tutmadığı, vatandaşları hileli hareketlerle dolandırarak kendisine ve çevresine menfaat sağladığı ortaya çıktı.

TUTUKLANDI

Dernek yöneticisi M.H. ve dernekte görevli A.H., dün emniyetteki işlemlerinin ardından Büyükçekmece Adliyesi'ne sevk edildi. Savcılık sorgusu tamamlanan M.Y., tutuklama talebiyle sevk edildiği Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nde tutuklanarak cezaevine gönderildi. A.H., ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.