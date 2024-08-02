‘Hukuk dışına çıkıp keyfi karar verdiler’

Gezi Parkı davasında yargılanırken 'Türkiye Cumhuriyeti hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüse yardım' suçlamasıyla 18 yıl hapis cezası alan ve Yargıtay'ın cezayı onamasının ardından kararın TBMM'de okunmasıyla vekilliği düşen TİP Milletvekili Can Atalay'a ilişkin AYM'nin yeni kararı tepki topladı. AYM, CHP Genel Başkanı Özgür Özel ile CHP'li vekillerin başvurusu üzerine verdiği kararda, Can Atalay'ın milletvekilliğinin düşmesinin yok hükmünde olduğunu kararlaştırdı. Resmi Gazete'de de yer verilen yüksek mahkeme kararına, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı ve Cumhurbaşkanlığı Hukuk Politikaları Kurulu Başkanvekili Mehmet Uçum sert çıktı. Uçum karar için, "Hukuk dünyasında icrai bir etkisi olmayacağı açıktır. AYM hukuk dışına çıkıp keyfi karar vermiştir" ifadelerini kullandı.