İsrail’in aparatı Facebook ve Instagram: İşte geçmişte yaşanan sansür skandalları! Suikast çağrısına bile göz yumdular…

Youssef, İsrail'i narsist bir yapıya benzeterek, "Kurbanın kendisi olduğuna inanmanızı istiyor. Bu tıpkı narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi" demişti. Mısırlı komedyen Basser Youssef da Facebook'un kendisine sansür ve kısıtlama uyguladığını dile getirmişti. "Facebook son iki gündür paylaşımlarımı ve erişimimi kısıtlıyor. Ayrıca birçok kişi sayfamı takip etmekte sorun yaşıyor. Nedenini merak ediyorum?" demişti.