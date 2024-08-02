İsrail’in aparatı Facebook ve Instagram: İşte geçmişte yaşanan sansür skandalları! Suikast çağrısına bile göz yumdular…

EL-EHLİ BAPTİST HASTANESİ'NDEKİ KATLİAMA SANSÜR!
Katil İsrail, geçtiğimiz yıl, yaralı sivillerin sığındığı Gazze'deki El-Ehli Baptist Hastanesi'ni bombalamıştı. Terör devleti İsrail'i aklamak için sıraya giren Batı medyasına, sosyal medya platformu META da katılmıştı. Siyonizmin aparatı olan Facebook ve Instagram, İsrail'in terörünü lanetleyen masum Filistin halkına destek veren mesajları "topluluk kurallarını ihlal ettiği" gerekçesiyle tek tek kaldırmıştı.
10 MİLYON TAKİPÇİLİ FİLİSTİN HABER SAYFASINI KAPATTILAR
Facebook ve Instagram'daki en büyük Filistin haber sayfalarından biri olan, 10 milyon takipçili Quds News Network sayfası da kapatılmıştı. META, İsrail destekli hesapları ise öne çıkarıp, görünür kılmıştı.
HAMAS'A DA SANSÜR!
Filistin bayrağının paylaşılmasını dahi "terör propagandası" olarak değerlendiren META, bu kez Hamas'a da sansür getirmişti. Kassam Tugayları'nın anlaşma kapsamında esirleri serbest bırakırken kaydedilen görüntülerini yasaklayan META, Facebook ve Instagram'da paylaşılan görüntüleri silmişti.
Yaşlı bir esir kadını, Kızılhaç'a ait araca kucağında taşıyan Hamas üyelerinin yanı sıra serbest bırakılan bir anne kızın Hamas üyelerine el sallayarak veda ettiği anları, "terör propagandası" olarak niteleyen Facebook ve Instagram'ın sansür kararına tepki yağmıştı.
'FİLİSTİNLİ' KELİMESİNİ 'TERÖRİST' DİYE ÇEVİRDİLER
Siyonizmin aparatı META'dan gelen bir diğer adım ise 'Filistinli' kelimesini terörist diye çevirmesiydi. Instagram profillerinde 'Filistinli' anlamına gelen 'Palestinian' kelimesi bulunan, Filistin bayrağı emojisi ve Arapça "elhamdülillah" kelimesini kullanan kullanıcıların profil biyografilerinin, "Elhamdülillah, Filistinli teröristler özgürlükleri için savaşıyor" diye İngilizceye çevrilmesi dikkatlerden kaçmamıştı.
PULİTZER ÖDÜLLÜ GAZETECİYİ DE SANSÜRLEDİLER!
Pulitzer ödüllü gazeteci Azmat Khan, X'te paylaştığı bir gönderide "Dün Gazze'deki savaşla ilgili bir Instagram haberi yayınladıktan sonra hesabıma gölge yasak uygulandı. Birçok meslektaşım ve gazeteci arkadaşım da aynısını bildirdi. Bu benzeri görülmemiş şey. Bilgi akışına ve güvenilir gazeteciliğe yönelik olağanüstü bir tehdittir" ifadelerini kullanmıştı.
FİLİSTİNLİLER İÇİN SUİKAST ÇAĞRISINA ONAY VERDİLER!
Siyonistlerin tescilli sitesi Facebook, geçen yıl İsrail'in bombardımanları devam ederken Filistinlilere yönelik şiddet çağrısı yapan bir dizi İsrail reklamının tamamını onaylamıştı. Açık açık soykırım talep edilen ifadelerin kullanıldığı reklamlarda Gazzeli çocuklardan "geleceğin teröristleri" olarak bahsedilmişti. Kullanıcılarının Filistin bayrağı dahi paylaşmasını yasaklayan Facebook, Filistin halkı için yapılan "Arap domuzları" benzetmelerine de göz yummuştu.
BELLA HADİD'E DE SANSÜR UYGULADILAR
İsrail'in zulmüne karşı susmayan ve bu şiddeti her fırsatta dünyaya duyuran Filistin asıllı dünyaca ünlü model Bella Hadid de mağdur isimler arasındaydı.
Mescid-i Aksa'daki Cuma namazında yaşanan saldırıları kınayan birkaç paylaşım yapan Hadid'in hesabına, Instagram tarafından sansür ve kısıtlama gelmişti.
MISIRLI KOMEDYENE SANSÜR!
Eşi Gazzeli olan Mısırlı komedyen ve televizyon sunucusu Basser Youssef, işgalci İsrail'in işgal ettiği topraklarda yaşayan Filistinlilere karşı başlattığı soykırımı hiciv yöntemiyle yorumlamıştı.
Youssef, İsrail'i narsist bir yapıya benzeterek, "Kurbanın kendisi olduğuna inanmanızı istiyor. Bu tıpkı narsist bir psikopatla ilişki içinde olmak gibi" demişti. Mısırlı komedyen Basser Youssef da Facebook'un kendisine sansür ve kısıtlama uyguladığını dile getirmişti. "Facebook son iki gündür paylaşımlarımı ve erişimimi kısıtlıyor. Ayrıca birçok kişi sayfamı takip etmekte sorun yaşıyor. Nedenini merak ediyorum?" demişti.
FİLİSTİNLİLERİN WHATSAPP HESABI DA ENGELLENMİŞTİ
Facebook, Instagram, WhatsApp gibi platformların çatı şirketi olan siyonizmin aparatı Meta, Gazze'deki soykırımı sansürlemek için her şeyi yapmıştı. Filistinli gençler tarafından sosyal medya kullanıcılarının haklarını savunmak için kurulan "Sada Social" isimli platformun hazırladığı raporda 7 Ekim'den bu yana çoğunluğu gazetecilerden oluşan 170'ten fazla Filistinlinin "uçtan uca şifreli" olmasına rağmen WhatsApp ve Mesenger hesaplarının engellendiği ya da silindiği kaydedilmişti.