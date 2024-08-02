İzmir Büyükşehir Belediyesi Erten’den boşalan koltuk için ilanla genel sanat yönetmeni arıyor

İzmir Büyükşehir Belediyesi eski başkanlarından Tunç Soyer döneminde büyükşehir Belediyesi çatısı altında Şehir Tiyatrosu kuruldu. Tiyatronun genel sanat yönetmenliğine de usta sanatçı Yücel Erten getirildi. Erten yönetimindeki şehir tiyatrosu yaklaşık 3 yıl boyunca bir çok eseri İzmirlilerle buluşturdu.

RANDEVU VERMEDİ

31 Mart yerel seçimlerinde CHP'den İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı seçilen Cemil Tugay, yeni dönemde Şehir Tiyatrosu Kurucu Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten'le çalışmama kararı aldı. Tugay'ın Erten'in randevu taleplerini geri çevirmesi usta sanatçının tepkisine neden oldu.

SANAT DÜNYASINDAN TEPKİLER GELMİŞTİ

Erten'in görevden alınması ülke genelinde biri çok sanatçının tepkisini çekti. Usta sanatçı Zafer Algöz, ünlü tarihçi İlber Ortaylı yayınları mesajlarla Erten'in görevden alınmasına tepki gösterdi,. Son olarak kısa adı DETİS olan devlet tiyatroları sanatçıları Derneği yayınladığı mesajla yaşananlara tepki gösterdi.

İLANLA SANAT YÖNETMENİ

Herkes Erten'den boşalan koltuğa kimin oturacağını merak ederken İzmir Büyükşehir Belediyesinden bu kadar da olmaz dedirten bir hamle geldi. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Erten'den boşalan koltuk için resmi internet sitesinde yayınladığı ilanla genel sanat yönetmeni aramaya başladı.

BAŞVURULAR 15 AĞUSTOS MESAİ BİTİMİNDE SONA ERECEK

İzBB Genel Sanat Yönetmeni ilanı başlığı ile yayınlanan duyuruda son başvuru tarihinin 15 Ağustos saat 17.00 olduğu belirtildi. Genel Sanat Yönetmeninde Aranan Genel Şartlar, Genel Sanat Yönetmeninde Aranan Özel Şartlar ve Başvuruların Değerlendirilmesi, Başvuruda İstenen Belgeler ana başlıkları altında yayınlanan maddelerde yapılacak değerlendirme sonucu atamanın İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı tarafından yapılacağının altı çizildi.