MHP’li Özdemir: Türkiye karanlık odaklara ve soykırımcılara diz çökmeyecek

Özdemir, sosyal medya hesabı X üzerinden İletişim Başkanlığı'nın Instagram'a getirdiği erişim engeline ilişkin açıklamalarda bulundu.

"INSTAGRAM'I MİLLİ GÜVENLİĞİMİZ İÇİN DONDURDUM"

Özdemir, yaklaşık bir ay önce Instagram hesabını dondurduğunu belirtti. Güvenlik açıklarının fazlalığı, toplanan verilerin kullanıcıların istek ve iradesi dışında üçüncü çevrelere verilmesi, anlık ortam takibi ile dinleme ve izleme, konum bilgilerini kullanıcıların onayı dışında paylaşma gibi nedenlerle hesabını dondurduğunu açıkladı. Ayrıca, Instagram'ın Türkiye'ye yönelik milli güvenliğimizi etkileyecek faaliyetleri ve milletimize ait neredeyse tüm değerleri hedef alması nedeniyle bu kararı aldığını ifade etti.

"İLETİŞİM BAŞKANLIĞI'NI TEBRİK EDİYORUM"

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın Instagram konusundaki yerinde kararını tebrik eden Özdemir, İletişim Başkanlığı'nın milli hassasiyetleri gösterdiğini ve Türkiye'nin küresel karanlık odaklara ve soykırımcı İsrail'e karşı diz çökmeyeceğini vurguladı. Özdemir, meselelerin özgürlükler ve güvenlik dengesiyle ele alınmaktan öte Türkiye ve Türk Milletinin bekası, onur ve haysiyeti meselesi olduğunu ve bundan asla taviz verilmemesi gerektiğini belirtti.