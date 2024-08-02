MİT’in tarihe geçen takas operasyonunun detayları: İşte adım adım takas operasyonu

MİT, 7 ayrı ülkenin cezaevlerindeki 26 kişinin karşılıklı değişimini içeren son dönemin en geniş kapsamlı takas operasyonuna Ankara'da imza attı. MİT'in bu tarihi başarısının ardından Türkiye'ye teşekkür eden ABD Başkanı Joe Bıden, "Müttefikimiz Türkiye'ye çabaları için minnettarım" dedi. Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin de MİT'in başarılı takas operasyonu için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a teşekkürlerini iletti.

ABD, RUSYA VE ALMANYA TÜRKİYE'DEN YARDIM İSTEDİ

MİT'in arabuluculuğunda gerçekleşen bu tarihi operasyonun detaylarına SABAH ulaştı. Takas operasyonu sürecinin Amerika Birleşik Devletleri, Rusya ve Almanya'nın Türkiye'den yardım istemesi ile başladığı öğrenildi. Türkiye'nin özellikle Rusya-Ukrayna savaşında adil ve yapıcı bir politika izlemesi, uluslararası alanda barış ve istikrarın sağlanması için attığı adımlar, geçmişte yapılan takas operasyonlarında Türkiye'nin arabuluculuktaki başarıları taraflar arasında iş birliği için Türkiye'yi tercih etmelerinde etkili oldu. Türkiye'nin arabuluculuk deneyimine güvenen tarafların teklifi ve Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayı ile Milli İstihbarat Teşkilatı, takas operasyonu için başat rolü üstlendi.

ANLAŞMAZLIKLAR ADİL VE YAPICI ÇÖZÜMLERLE AŞILDI

MİT'in üst düzey yetkilileri, tarihe geçen bu operasyonun gerçekleşmesi öncesinde taraflar ile sık sık bir araya geldi. Süreç içerisinde MİT Başkanı İbrahim Kalın da birçok kez muhatapları ile hem yüz yüze hem de telefon görüşmeleri yaptı. Tarafların, takasa ilişkin çekince, anlaşmazlık ve talepleri de yine MİT'in adil ve yapıcı çözümleri sayesinde aşıldı. Takas operasyonunun her adımı MİT'in kontrolünde ilerledi. Operasyon için müzakereler son ana kadar devam etti. Operasyon anında bile taraflar arasında oluşan anlaşmazlıklar, MİT'in sağladığı soğukkanlı ve başarılı istihbarat diplomasisi ile yönetildi.

ADIM ADIM TAKAS OPERASYONU

MİT'in, taraflar arasında her türlü anlaşmayı sağlaması sonrasında operasyon için düğmeye basıldı. 1 Ağustos sabahının ilk saatlerinde MİT, takasın gerçekleştirileceği Ankara Esenboğa Havalimanı'nda gerekli güvenlik önlemlerini aldı. Esenboğa Havalimanı, hayatın olağan akışını bozmayacak şekilde operasyon için hazır hale getirildi. MİT'in koordinesindeki takas operasyonu saat 16:05'te Slovenya'dan gelen ilk uçağın tekerinin piste değmesi ile başladı. Slovenya uçağın ardından sırasıyla Norveç, Rusya, Almanya ve ABD'den gelen uçakların alana inmesi ile takas aşamasına geçildi. Operasyon boyunca takası yapılacak 26 kişinin güvenliği ön planda tutuldu. Operasyonun herhangi bir sebeple bozulmaması için sürecin tamamını MİT yönetti.

Önce Rusya'nın teslim alacağı 10 kişi uçaklardan indirildi. Ardından Rusya tarafı teslim edeceği 16 kişinin uçaktan intikalini sağladı. MİT'in gözetiminde tarafların "karşılıklı teyit" işlemlerinin tamamlanması ve sağlık kontrollerinin yapılmasının ardından 10 kişi Moskova'ya dönecek Rus uçağına, 3 kişi Washington'a dönecek ABD uçağına, 13 kişi de Almanya uçağına aktarıldı. Üç uçağın Ankara'dan ayrılması ile MİT'in tarihe geçen takas operasyonu başarılı bir şekilde sona ermiş oldu.



O İSİMLER TAKAS EDİLMİŞTİ

Takas edilen kişiler arasında Rusya'da cezaevinde bulunan WSJ muhabiri Evan Gershkovich ile ABD Deniz Piyadesi Paul Whelan, Belarus'ta cezaevine konulan Almanya vatandaşı paralı asker Rico Krieger, Rus muhalif İlya Yashin ve Almanya'da cezaevinde bulunan Rus subayı Vadim Krasikov gibi isimler de yer almıştı.