Netanyahu barış istemiyor

Başkan Recep Tayyip Erdoğan dün ABD Başkanı Joe Biden'la bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Görüşmede, ikili ilişkilerle Gazze meselesi, Türkiye'de gerçekleştirilen rehine takası, bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı. Netanyahu yönetiminin ateşkes ve barış istemediğini her adımda gösterdiğini, ABD Temsilciler Meclisi'ndeki görüntülerin Türkiye ve dünyada derin hayal kırıklığı oluşturduğunu kaydeden Erdoğan, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniye'ye düzenlenen suikastin ateşkes çabalarına ağır darbe indirdiğini, İsrail'in Gazze'deki ateşi bütün bölgeye yaymak için çalıştığını vurguladı. Erdoğan, ikili ilişkilerin her alanda geliştirilmesi için Türkiye'nin elinden geleni yaptığını ve buna devam edeceğini belirtti. Biden da rehine takasının sorunsuz bir biçimde gerçekleşmesi için gösterdiği gayret nedeniyle Erdoğan'a teşekkür etti.