Osman Gazi anılıyor

Asırlarca 3 kıtada hüküm süren Osmanlı Devleti'ni kuran, adaletli, atılgan ve mücadeleci kişiliğiyle örnek bir lider olan Osman Gazi, vefatının 698'inci yılında anılıyor. Babası Ertuğrul Gazi'den edindiği devlet insanlığı tecrübesi ve adalet anlayışıyla, kayınpederi Şeyh Edebali'den aldığı manevi eğitimle bir devre mührünü vuran Osmanlı Devleti'nin temellerini atan Osman Gazi, adaletli bir yönetim anlayışını gözetti. Atılgan, cömert, cesaretli kişiliği ve kanaatkarlığıyla tanınan Osman Gazi, büyük bir coğrafya üzerinde tek hanedana dayalı en uzun süre devamlılık gösteren devlete ismini verdi. Osman Gazi'nin naaşı, vasiyeti üzerine 1326 yılında Bursa'daki Tophane mevkisinde sekizgen planlı, üzeri kubbeyle örtülü "Gümüşlü Kümbet"e defnedildi. Şehrin fethinden sonra kiliseden dönüştürülen türbenin ortasında, Osman Gazi'ye ait etrafı sedef kakmalı, pirinç parmaklıklarla çevrili, sırma işlemeli kadifeyle örtülü ahşap sanduka bulunuyor.