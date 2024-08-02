SON DAKİKA: Bakanlık açıkladı: Instagram neden erişime kapatıldı?

Son dakika haberi: Ünlü sosyal medya platformu Instagram, özellikle 7 Ekim'den bu yana katil İsrail tarafından sistematik bir şekilde soykırıma uğrayan Gazzeli siviller ile ilgili paylaşımlara uyguladığı sansür nedeniyle tepki çekiyordu. Bu sansür politikası Gazze direnişinin sembol ismi Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye'nin İsrail tarafından alçak bir suikast sonucu şehit edilmesinin ardından çok daha fazla artış gösterdi ve tepki çekti.
Mark Zuckerberg'in sahibi olduğu Meta platformu (Instagram-Facebook) Hamas lideri İsmail Haniye'nin şehit edilmesinin ardından yapılan paylaşımları bilinçli olarak engellemişti. Instagram, 'tehlikeli' olarak nitelediği Haniye hakkındaki içerikleri tek tek sansürlemişti. Instagram'ın politikası sosyal medyada büyük tepki çekmişti.
Yaşanan bu sansür skandalının ardından Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından sosyal medya platformu Instagram'a erişim engeli getirildi. BTK'nin "site bilgileri sorgu sayfasında", Instagram'a erişim engeli kararı alındığı belirtildi.
Instagram'a erişimin engellemesine ilişkin son açıklama ise Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan'dan geldi.
Sayan açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
DEĞERLERİMİZE SAYGI DUYUN
Batılı ülkeler söz konusu olduğunda, sosyal medya platformlarının Katalog Suçlar başta olmak üzere birçok konuda hızlıca tedbir aldıklarını görüyoruz.
Biz de baştan beri aynı hassasiyeti ve adil duruşu talep ediyoruz.
Bu platformlar, kurallarına uydukları ülkelerde sundukları güvenli, temiz ve adil içerik mekanizmasının Türkiye'de de geçerli olmasını istiyoruz.
Sağlayıcıların uyguladığı bu çifte standart, tüm dünya için ortak bir sorun.
Şöyle bir hatırlayalım; gelin ülkemizde temsilcilikler açın, insanımızın hak ihlallerinin önüne geçelim dedik. Gelmek istemediler.
Kendilerine bildirilen suçlara karşı gereken adımları yerine getirmediler.
Birlikte daha temiz bir internet inşa edelim, milletimiz muhatap bulsun dedik, bir takım sanal ofislerle göstermelik işler yaptılar.
Yaptığımız kanun değişiklikleri ile tüm bu arkadan dolanmaların önüne geçtik.
Görüyoruz ki aynı anlayışı hala sürdürmeye çalışıyorlar.
"Bildiğimi okurum, istediğimi yayınlarım, istediğimi yayınlamam" diyorlar.
Biz bunu kabul etmedik, etmeyeceğiz.
Değerlerimize saygı duyan, dezenformasyonsuz, daha temiz ve güvenli bir sosyal medya tesis etmek için ne gerekiyorsa yapacağız.SON DAKİKA İNSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ, neden girilmiyor? BTK’dan açıklama GELDİ! İnstagram’a erişim engeli...