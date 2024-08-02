Türkiye ayakta

İran'ın başkenti Tahran'da yapılan suikast sonucunda hayatını kaybeden HAMAS Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için İstanbul Fatih Camii'nde toplanan binlerce kişi, gıyabi cenaze namazının ardından Beyazıt Meydanı'na yürüdü. Haniyye'nin fotoğraf ve posterlerini taşıyan kalabalık sık sık Gazze'de Filistinlilere karşı soykırım yapan İsrail aleyhine slogan attı. Grup yürüyüş boyunca Türk ve Filistin bayrağı taşıdı. Kalabalık, yürüyüş sırasında suikastı protesto etmek için cep telefonlarının ışıklarını açtı. Grubun, sloganlar ve tekbirler eşliğinde Beyazıt Meydanı'na ulaşmasının ardından Kuran-ı Kerim okundu. Programda Anadolu Gençlik Derneği (AGD) İstanbul İl Başkanı Mehmet Yaroğlu, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen de birer konuşma yaptı.Yeni Cami önünde gıyabi cenaze namazı kılan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı, dualar etti.Nur Camisi'nde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar bir araya geldi. Hain saldırı bir kez daha protesto edildi.Ulu Cami'de gıyabi cenaze namazı kılındı. Basın açıklamasında sık sık "Kahrolsun Amerika, kahrolsun İsrail " sloganları atıldı.Yakutiye Kent Meydanı'ndaki Lala Paşa Camis'nde kılınan gıyabi cenaze namazı sonrası açıklama yapan Mustafa Karataş, "Onun yasını tutarken, şehadetine tanıklık ediyoruz" dedi.Orhangazi Cumhuriyet Alanı'nda Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı.Kahta Yüzüncü Yıl Parkı'nda toplanan vatandaşlar, İsrail ve ABD aleyhinde sloganlar attı.15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda düzenlenen programda binlerce vatandaş, İsmail Haniye ve Filistinliler için dua etti./SABAH