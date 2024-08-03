AK Parti’de 14 Ağustos hazırlığı: Hamza Dağ 23. yıl dönümünün temasını ilk kez açıkladı!

Ülkenin büyümesi için milletin huzurunu çekemeyenlere karşı yıllarca hem içeride hem dışarıda mücadele ettiklerini, 10 gün sonra AK Parti'nin 23. yıl dönümünü kutlayacaklarını belirten Dağ, "Bu sene hem illerde program icra edeceğiz hem de genel merkezde yeni yaptığımız konferans salonunda. Cumhurbaşkanımız, bugüne kadar görev yapmış bütün bakanlarımız, milletvekillerimiz, MYK üyelerimiz, kurucularımızın katılacağı organizasyonla gerçekleştireceğiz. Temamız, 'Umudun, Geleceği ve İcraatın Adı AK Parti' şeklinde olacaktır." ifadelerini kullandı.

"Son seçimlerde birileri alınan neticeden kendilerine büyük paye çıkarıyor olsa da biz biliyoruz ki, bizim milletle gönül bağımız aynen devam etmektedir." diyen Dağ, bu ülkede iş, icraat, hizmet, eser dendiğinde akla gelen partinin AK Parti olduğunu, milletin 4 yıl daha bu ülkeyi AK Parti'ye, Cumhur İttifakı'na emanet ettiğini vurguladı.

"HERKES BİLİYOR Kİ, BU COĞRAFYA HASSAS BİR COĞRAFYA"

Bir süredir çevre coğrafyada zor dönemler yaşadıklarına değinen Dağ, "Zor süreçten geçiyoruz. Baktığımızda 'istikrar adası' diye ifade edebileceğimiz Anadolu coğrafyası, Türkiye coğrafyası, huzur bozulmasının dışında kalan coğrafya. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliği ve AK Parti'nin kesintisiz tek başına iktidar olmasının bunda çok büyük etkisi var. Sadece son 1 yılda yaşadığımız değil, Arap Baharı denilen süreçten hatta İkinci Körfez Savaşı'ndan itibaren coğrafyaya baktığımızda istikrarsızlık, savaş ortamı, terörize edilen ortam olduğunu görüyoruz. Suriye'de yıllarca yaşandı." değerlendirmesinde bulundu.